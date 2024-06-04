https://sarabic.ae/20240604/سياسيون-من-45-دولة-يشاركون-في-منتدى-بطرسبورغ-الدولي-الاقتصادي-2024-1089510289.html
سياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
سياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن سياسيين من أكثر من 45 دولة سيحضرون منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T15:16+0000
2024-06-04T15:16+0000
2024-06-04T15:16+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "في المجمل، سيأتي مسؤولون حكوميون وسياسيون من أكثر من 45 دولة إلى سان بطرسبرغ".وأضاف أن من بين المشاركين الرئيس البوليفي لويس آرسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغوا، ورئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، ورئيس جمهورية صربسكا (البوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك، ورئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، ورئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية قسطنطين دجوسويف.ولفت أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ، برؤيته حول وضع الاقتصاد العالمي والسياسة والتجارة والاقتصاد الروسي، في ظل العملية العسكرية الخاصة.وأوضح أوشاكوف أن الرئيس بوتين سيتحدث عن التغييرات الهيكلية، واستراتيجية التنمية طويلة المدى للبلاد، وما إلى ذلك.وذكر أوشاكوف جدول أعمال الرئيس الروسي خلال الحدث الاقتصادي الأهم في روسيا:وقال أوشاكوف: "كالعادة سيغطي أعمال المنتدى وسائل إعلام روسية وأجنبية، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك صحفيون من 50 دولة حول العالم".وقال أوشاكوف: "سيجمع المنتدى هذا العام جمهورًا روسيًا ودوليًا كبيرًا، وتم حتى الوقت الراهن تأكيد مشاركة ممثلين من 136 دولة".وأشار إلى أن أن سلطنة عُمان ستكون الضيف الفخري لمنتدى بطرسبوغ الاقتصادي.وسيُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.مصر تبحث إجراء تسويات مع روسيا بالعملة الوطنيةالزراعة المصرية: التبادل الزراعي بين مصر وروسيا في أحسن حالاته
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https://sarabic.ae/20240527/بوتين-يؤكد-على-أهمية-وجود-نظام-عادل-للعلاقات-الدولية-1089240272.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
سياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن سياسيين من أكثر من 45 دولة سيحضرون منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "في المجمل، سيأتي مسؤولون حكوميون وسياسيون من أكثر من 45 دولة إلى سان بطرسبرغ".
وأضاف أن من بين المشاركين الرئيس البوليفي لويس آرسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغوا، ورئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، ورئيس جمهورية صربسكا (البوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك، ورئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، ورئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية قسطنطين دجوسويف.
ولفت أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ، برؤيته حول وضع الاقتصاد العالمي والسياسة والتجارة والاقتصاد الروسي، في ظل العملية العسكرية الخاصة.
وقال أوشاكوف: "سيشارك رئيسنا في كلمته برؤيته للوضع الحالي في الاقتصاد والسياسة وسيقدم تقييمًا للمشاكل التي يواجهها النظام المالي التجاري الدولي حاليًا. بعد ذلك، بالطبع، سيولي الاهتمام لوضع الاقتصاد الروسي، وسيقوم بتقييم عمله في ظل العملية العسكرية الخاصة".
وأوضح أوشاكوف أن الرئيس بوتين سيتحدث عن التغييرات الهيكلية، واستراتيجية التنمية طويلة المدى للبلاد، وما إلى ذلك.
وذكر أوشاكوف جدول أعمال الرئيس الروسي خلال الحدث الاقتصادي الأهم في روسيا:
1.
يوم الأربعاء 5 يونيو/ حزيران 2024، لقاء تقليدي مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية.
2.
يوم الخميس 6 يونيو 2024، مباحثات مع رئيس بوليفيا لويس آرسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغوا، ولقاء مع رئيسة بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"، ديلما روسيف.
3.
يوم الجمعة 7 يونيو 2024، يشارك الرئيس الروسي في الجلسة العامة للمنتدى حيث يقدم بوتين نظرته للوضع الراهن في الاقتصاد العالمي، والروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كذلك سيشارك رئيسا بوليفيا وزيمبابوي في الجلسة.
وقال أوشاكوف: "كالعادة سيغطي أعمال المنتدى وسائل إعلام روسية وأجنبية، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك صحفيون من 50 دولة حول العالم".
وأوضح أوشاكوف أن المنتدى سيجمع هذا العام جمهورًا روسيًا ودوليًا كبيرًا، حيث تم تأكيد مشاركة ممثلين من 136 دولة.
وقال أوشاكوف: "سيجمع المنتدى هذا العام جمهورًا روسيًا ودوليًا كبيرًا، وتم حتى الوقت الراهن تأكيد مشاركة ممثلين من 136 دولة".
وأشار إلى أن أن سلطنة عُمان ستكون الضيف الفخري
لمنتدى بطرسبوغ الاقتصادي.
وقال: "المكانة الفخرية للدولة الضيف هذا العام ستكون لدولة عمان، أي أنه سيكون هناك وفد خاص من عمان، وفد تمثيلي، يضم وزراء وممثلي الشركات الكبرى، ويترأس الوفد وزير الصناعة والتجارة وترويج الاستثمار، قيس اليوسف".
وسيُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.