https://sarabic.ae/20240604/سياسيون-من-45-دولة-يشاركون-في-منتدى-بطرسبورغ-الدولي-الاقتصادي-2024-1089510289.html

سياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024

سياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024

سبوتنيك عربي

صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن سياسيين من أكثر من 45 دولة سيحضرون منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T15:16+0000

2024-06-04T15:16+0000

2024-06-04T15:16+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

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وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "في المجمل، سيأتي مسؤولون حكوميون وسياسيون من أكثر من 45 دولة إلى سان بطرسبرغ".وأضاف أن من بين المشاركين الرئيس البوليفي لويس آرسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغوا، ورئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، ورئيس جمهورية صربسكا (البوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك، ورئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، ورئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية قسطنطين دجوسويف.ولفت أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ، برؤيته حول وضع الاقتصاد العالمي والسياسة والتجارة والاقتصاد الروسي، في ظل العملية العسكرية الخاصة.وأوضح أوشاكوف أن الرئيس بوتين سيتحدث عن التغييرات الهيكلية، واستراتيجية التنمية طويلة المدى للبلاد، وما إلى ذلك.وذكر أوشاكوف جدول أعمال الرئيس الروسي خلال الحدث الاقتصادي الأهم في روسيا:وقال أوشاكوف: "كالعادة سيغطي أعمال المنتدى وسائل إعلام روسية وأجنبية، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك صحفيون من 50 دولة حول العالم".وقال أوشاكوف: "سيجمع المنتدى هذا العام جمهورًا روسيًا ودوليًا كبيرًا، وتم حتى الوقت الراهن تأكيد مشاركة ممثلين من 136 دولة".وأشار إلى أن أن سلطنة عُمان ستكون الضيف الفخري لمنتدى بطرسبوغ الاقتصادي.وسيُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.مصر تبحث إجراء تسويات مع روسيا بالعملة الوطنيةالزراعة المصرية: التبادل الزراعي بين مصر وروسيا في أحسن حالاته

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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن