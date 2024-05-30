https://sarabic.ae/20240530/مصر-تشارك-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-بوفد-رفيع-المستوى-1089369128.html
مصر تشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بوفد رفيع المستوى
مصر تشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بوفد رفيع المستوى
سبوتنيك عربي
تشارك مصر في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ينطلق يوم الأربعاء المقبل في روسيا، بوفد يرأسه وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T19:53+0000
2024-05-30T19:53+0000
2024-05-30T19:53+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة المصرية، لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس إن "وزير التجارة والصناعة المصري يرأس وفد بلاده إلى منتدي بطرسبورغ المقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل".وأضاف: "سيضم الوفد ممثلين عن عدد من الوزارات إضافة إلى مجموعه من رجال الأعمال المصريين".من جانبه، صرح وزير الصناعة والتجارة المصري، لـ"سبوتنيك"، إن "مصر وروسيا تجمعهما علاقات اقتصادية وثيقة تمتد لأكثر من 80 عاما".وينعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 هذا العام، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف، للمرة الأولى.ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة، والمسؤولين، وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والأخرى في العالم.
https://sarabic.ae/20240527/منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي--2024-يركز-على-تشكيل-نقاط-نمو-جديدة--1089242693.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر تشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بوفد رفيع المستوى
تشارك مصر في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ينطلق يوم الأربعاء المقبل في روسيا، بوفد يرأسه وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة المصرية، لـ"سبوتنيك
"، اليوم الخميس إن "وزير التجارة والصناعة المصري يرأس وفد بلاده إلى منتدي بطرسبورغ المقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل".
وأضاف: "سيضم الوفد ممثلين عن عدد من الوزارات إضافة إلى مجموعه من رجال الأعمال المصريين".
من جانبه، صرح وزير الصناعة والتجارة المصري، لـ"سبوتنيك
"، إن "مصر وروسيا تجمعهما علاقات اقتصادية وثيقة تمتد لأكثر من 80 عاما".
وأردف "تعتبر روسيا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر والعلاقات المصرية الروسية في تقدم دائم".
وينعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
في نسخته الـ 27 هذا العام، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف، للمرة الأولى.
ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة، والمسؤولين، وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والأخرى في العالم.