https://sarabic.ae/20240603/مصر-تبحث-إجراء-تسويات-مع-روسيا-بالعملة-الوطنية-1089449594.html
مصر تبحث إجراء تسويات مع روسيا بالعملة الوطنية
مصر تبحث إجراء تسويات مع روسيا بالعملة الوطنية
سبوتنيك عربي
أفاد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بأن القطاع الحكومي والخاص في مصر يناقشان إمكانية سداد المدفوعات مع روسيا بالعملة الوطنية. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T05:29+0000
2024-06-03T05:29+0000
2024-06-03T05:29+0000
مصر
روسيا
اقتصاد
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وقال سمير لوكالة "سبوتنيك": "تجري حاليا مباحثات في مصر بين الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وكذالك البنك المركزي المصري، حول إمكانية تسوية المدفوعات بين مصر وروسيا بالعملات المحلية (الجنيه والروبل)".وتابع سمير: "تعتبر روسيا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر والعلاقات في تقدم دائم".وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المال المصري الدكتور محمد معيط، إن مجموعة "بريكس" يمكن أن تلعب دورا مهما في إنشاء هيكل مالي عالمي أكثر استدامة، وانحيازا للاقتصادات الناشئة.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل. بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.مسؤول مصري لـ "سبوتنيك": نتعاون بشكل مثمر مع روسيا لتحقيق حلم مصر النووي
https://sarabic.ae/20240427/الزراعة-المصرية-التبادل-الزراعي-بين-مصر-وروسيا-في-أحسن-حالاته-1088330977.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, روسيا, اقتصاد
مصر تبحث إجراء تسويات مع روسيا بالعملة الوطنية
أفاد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بأن القطاع الحكومي والخاص في مصر يناقشان إمكانية سداد المدفوعات مع روسيا بالعملة الوطنية.
وقال سمير لوكالة "سبوتنيك": "تجري حاليا مباحثات في مصر بين الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وكذالك البنك المركزي المصري، حول إمكانية تسوية المدفوعات بين مصر وروسيا بالعملات المحلية (الجنيه والروبل)".
وأشار إلى أن"مجموعات العمل تدرس أيضا إيجاد آليات تنفيذ ذلك".
وتابع سمير: "تعتبر روسيا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر والعلاقات في تقدم دائم".
وأضاف: "بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 5.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022".
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المال المصري الدكتور محمد معيط، إن مجموعة "بريكس" يمكن أن تلعب دورا مهما في إنشاء هيكل مالي عالمي أكثر استدامة
، وانحيازا للاقتصادات الناشئة.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل. بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.