https://sarabic.ae/20240604/ترامب-بوتين-ينتصر-في-الصراع-مع-أوكرانيا-1089508048.html
ترامب: بوتين ينتصر في الصراع مع أوكرانيا
ترامب: بوتين ينتصر في الصراع مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتصر في الصراع في أوكرانيا بينما الدول الغربية في موقف ضعيف. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T13:26+0000
2024-06-04T13:26+0000
2024-06-04T13:26+0000
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وقال ترامب: "نحن في موقف أضعف بكثير لأنه (فلاديمير بوتين) هو الفائز".وأشار ترامب إلى أنه حتى الصحافة الغربية لم تعد تتحدث عن انتصار أوكرانيا بسبب فشل الهجوم المضاد. وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية تنفد من الجنود.كما تحدث الرئيس الأمريكي السابق عن محادثته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حول الصراع الروسي الأوكراني.وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.بايدن يصف ترامب للمرة الأولى بأنه "مجرم مدان"
https://sarabic.ae/20240517/ترامب-يعلق-على-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1088936639.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: بوتين ينتصر في الصراع مع أوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتصر في الصراع في أوكرانيا بينما الدول الغربية في موقف ضعيف.
وقال ترامب: "نحن في موقف أضعف بكثير لأنه (فلاديمير بوتين) هو الفائز".
وأشار ترامب إلى أنه حتى الصحافة الغربية لم تعد تتحدث عن انتصار أوكرانيا بسبب فشل الهجوم المضاد. وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية تنفد من الجنود.
كما تحدث الرئيس الأمريكي السابق عن محادثته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حول الصراع الروسي الأوكراني.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لكنني سألت من الذي سيفوز، فقال أوربان إن الروس أمة محاربة، لقد حاربوا نابليون، وحاربوا هتلر".
وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.
قال دونالد ترامب أكثر من مرة إنه إذا أعيد انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.
وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.