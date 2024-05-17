https://sarabic.ae/20240517/ترامب-يعلق-على-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1088936639.html

ترامب يعلق على زيارة بوتين إلى الصين

ترامب يعلق على زيارة بوتين إلى الصين

سبوتنيك عربي

أفادت شبكة إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حذر من مشكلات قد تواجه واشنطن بسبب تعزيز العلاقات الروسية الصينية. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T13:31+0000

2024-05-17T13:31+0000

2024-05-17T13:51+0000

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وقالت الشبكة الأمريكية: "سرد ترامب القضايا الأخرى التي كانت (واشنطن) تشعر بالقلق إزاءها، بما في ذلك التضخم والاقتصاد...، لكنه قال إن الاجتماع بين زعيمي الصين وروسيا كان على الأرجح أسوأ من أي شيء آخر"، وفق ما ذكرت الشبكة.وقال ترامب خارج المحكمة: "الرئيس الصيني شي جين بينغ، أعرفه جيدًا. والرئيس الروسي بوتين، أعرفه جيدًا. إنهما يعملان الآن معًا على خطط ما (...)".ويجري التحقيق مع الرئيس السابق لحيازته وثائق سرية مأخوذة من البيت الأبيض بعد اكتشاف كمية كبيرة من الوثائق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية، أثناء تفتيش منزله في مار لاجوفو بولاية فلوريدا.ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة دولة إلى الصين يومي 16 و17 أيار/مايو الجاري، وهي أول رحلة خارجية له بعد فوره في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

https://sarabic.ae/20240517/رسائل-بوتين-من-بكين-النظام-العالمي-الجديد-يتدحرج-من-كييف-إلى-واشنطن-1088926226.html

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