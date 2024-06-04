https://sarabic.ae/20240604/بايدن-يصف-ترامب-للمرة-الأولى-بأنه-مجرم-مدان-1089486710.html
بايدن يصف ترامب للمرة الأولى بأنه "مجرم مدان"
بايدن يصف ترامب للمرة الأولى بأنه "مجرم مدان"
سبوتنيك عربي
هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين دونالد ترامب بوصفه "مجرما مُدانًا" للمرة الأولى منذ إدانة منافسه الجمهوري في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T01:00+0000
2024-06-04T01:00+0000
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وقال بايدن خلال حفل جمع تبرعات انتخابي في ولاية كونيتيكت: "أصدقائي، الحملة دخلت منطقة غير معروفة". وأضاف: "لأول مرة في تاريخ أمريكا، يسعى رئيس سابق مُدان بجريمة إلى تولي منصب الرئاسة".وأدانت هيئة محلفين، الخميس الماضي، دونالد ترامب في 34 تهمة، بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي يُزعم أن ترامب كان على علاقة غرامية معها.ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه، كما انتقد وصف الأموال المدفوعة بأنها "أموال الصمت"، وبدلا من ذلك وصفها بأنها "اتفاقية عدم إفشاء قياسية".كما أشار ترامب إلى القضية باعتبارها شكلا من أشكال التدخل في الانتخابات، قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وشدد على أن المحاكم بإمكانها استهداف "أي شخص".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.
https://sarabic.ae/20240531/ترامب-يعتزم-استئناف-حكم-الإدانة-في-قضية-شراء-الصمت-1089395547.html
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جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن يصف ترامب للمرة الأولى بأنه "مجرم مدان"
هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين دونالد ترامب بوصفه "مجرما مُدانًا" للمرة الأولى منذ إدانة منافسه الجمهوري في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي.
وقال بايدن خلال حفل جمع تبرعات انتخابي في ولاية كونيتيكت: "أصدقائي، الحملة دخلت منطقة غير معروفة". وأضاف: "لأول مرة في تاريخ أمريكا، يسعى رئيس سابق مُدان بجريمة إلى تولي منصب الرئاسة".
وأدانت هيئة محلفين، الخميس الماضي، دونالد ترامب في 34 تهمة، بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي يُزعم أن ترامب كان على علاقة غرامية معها.
ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه
، كما انتقد وصف الأموال المدفوعة بأنها "أموال الصمت"، وبدلا من ذلك وصفها بأنها "اتفاقية عدم إفشاء قياسية".
كما أشار ترامب إلى القضية باعتبارها شكلا من أشكال التدخل في الانتخابات، قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وشدد على أن المحاكم بإمكانها استهداف "أي شخص".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.