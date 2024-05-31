https://sarabic.ae/20240531/ترامب-يعتزم-استئناف-حكم-الإدانة-في-قضية-شراء-الصمت-1089395547.html
ترامب يعتزم استئناف حكم الإدانة في قضية "شراء الصمت"
ترامب يعتزم استئناف حكم الإدانة في قضية "شراء الصمت"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيستأنف حكم الإدانة الصادر ضده في قضية تسمى "شراء الصمت" في نيويورك. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T16:50+0000
2024-05-31T16:50+0000
2024-05-31T16:50+0000
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وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "سنستأنف على عملية الاحتيال هذه، وسنستأنف على العديد من النقاط المختلفة”.وأدانت هيئة محلفين، أمس الخميس، دونالد ترامب في 34 تهمة، بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي يُزعم أن ترامب كان على علاقة غرامية معها.ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه، كما انتقد وصف الأموال المدفوعة بأنها "أموال الصمت"، وبدلا من ذلك وصفها بأنها "اتفاقية عدم إفشاء قياسية".كما أشار ترامب إلى القضية باعتبارها شكلا من أشكال التدخل في الانتخابات، قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وشدد على أن المحاكم بإمكانها استهداف "أي شخص".جاءت تصريحات ترامب على خلفية إدانة هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية له في جميع التهم الجنائية الـ34 الموجهة ضده، ليكون أول رئيس في تاريخ أمريكا يُدان بارتكاب جناية.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.
https://sarabic.ae/20240531/أنصار-ترامب-يطالبون-بـقتل-القاضي-والتمرد-المسلح-عقب-الحكم-التاريخي-الصادر-بحقه-1089389862.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
ترامب يعتزم استئناف حكم الإدانة في قضية "شراء الصمت"
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيستأنف حكم الإدانة الصادر ضده في قضية تسمى "شراء الصمت" في نيويورك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "سنستأنف على عملية الاحتيال هذه، وسنستأنف على العديد من النقاط المختلفة”.
وأدانت هيئة محلفين، أمس الخميس، دونالد ترامب في 34 تهمة، بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي يُزعم أن ترامب كان على علاقة غرامية معها.
ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه، كما انتقد وصف الأموال المدفوعة بأنها "أموال الصمت"، وبدلا من ذلك وصفها بأنها "اتفاقية عدم إفشاء قياسية".
كما أشار ترامب إلى القضية باعتبارها شكلا من أشكال التدخل في الانتخابات، قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وشدد على أن المحاكم بإمكانها استهداف "أي شخص".
جاءت تصريحات ترامب على خلفية إدانة هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية له في جميع التهم الجنائية الـ34 الموجهة ضده، ليكون أول رئيس في تاريخ أمريكا يُدان بارتكاب جناية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.