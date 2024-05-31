https://sarabic.ae/20240531/أنصار-ترامب-يطالبون-بـقتل-القاضي-والتمرد-المسلح-عقب-الحكم-التاريخي-الصادر-بحقه-1089389862.html

أنصار ترامب يطالبون بـ"قتل القاضي والتمرد المسلح" عقب الحكم التاريخي الصادر بحقه

أنصار ترامب يطالبون بـ"قتل القاضي والتمرد المسلح" عقب الحكم التاريخي الصادر بحقه

سبوتنيك عربي

عبر العديد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن إدانتهم الشديدة للحكم القضائي الصادر بحقه في محكمة بمدينة نيويورك، الذي يدينه بـ34 تهمة جنائية. 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T13:58+0000

2024-05-31T13:58+0000

2024-05-31T13:58+0000

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واتسمت بعض التعليقات برد فعل عنيف، وصل إلى حد مطالبة بعضهم بقتل القاضي خوان ميرشان، الذي أصدر الحكم ضد ترامب، فيما ذهب البعض الآخر إلى الدعوة إلى إشعال حرب أهلية، وتمرد مسلح، وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.وكتب أحد المدونين على موقع "باتريوتس ون": "شخص ما في نيويورك ليس لديه ما يخسره لا بد أن يتولى أمر القاضي ميرشان".وأضاف المنشور في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين: "آمل أن يستخدم المنجل عندما يلتقي ببعض المهاجرين غير الشرعيين".فيما اقترح أحد أنصار الرئيس الأمريكي السابق، عبر "غيتواي بانديت"، إطلاق النار على الليبراليين، إذ كتب: "لقد حان الوقت للتخلص من بعض اليساريين.. لا يمكن حل هذا الأمر عبر التصويت".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أدانت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في جميع التهم الجنائية الـ 34 الموجهة ضده.وقال مراسل "سبوتنيك" إن الهيئة أدانت ترامب في 34 تهمة جنائية موجهة ضده والمتمثلة في تزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال مقابل الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.ويجعل قرار هيئة المحلفين ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية. ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه وأدان القضية باعتبارها شكلاً من أشكال التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

https://sarabic.ae/20240530/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يصف-إدانة-ترامب-بأنها-يوم-مخزٍ-في-تاريخ-أمريكا-1089370900.html

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