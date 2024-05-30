https://sarabic.ae/20240530/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يصف-إدانة-ترامب-بأنها-يوم-مخزٍ-في-تاريخ-أمريكا-1089370900.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف إدانة ترامب بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا"
رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف إدانة ترامب بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا"
سبوتنيك عربي
انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته المعروفة بـ "أموال الصمت"، ووصفها بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا". 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T21:47+0000
2024-05-30T21:47+0000
2024-05-30T21:47+0000
مجلس النواب الأمريكي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
مساءلة ترامب
العالم
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وقال جونسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "اليوم هو يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا. احتفل الديمقراطيون بإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، استناداً إلى شهادة مجرم مدان تم شطب اسمه من سجل المحامين. كان هذا تمريناً سياسياً بحتاً، وليس قانونياً".وأضاف جونسون أن تسليح نظام العدالة من قبل إدارة بايدن يبدو واضحاً في هذا القرار، مما يظهر جهود الديمقراطيين المستمرة لإسكات المعارضة وسحق الخصوم السياسيين.وقال جونسون: "الشعب الأمريكي يرى هذا على أنه استخدام غير عادل للقانون، ويعلمون أنه خطأ — وخطير. الرئيس ترامب سيستأنف هذا الحكم العبثي بشكل عادل — وسيفوز".وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
https://sarabic.ae/20240530/إدانة-ترامب-بـ34-تهمة-في-محاكمته-الجنائية-بنيويورك-1089370786.html
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مجلس النواب الأمريكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مساءلة ترامب, العالم
مجلس النواب الأمريكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مساءلة ترامب, العالم
رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف إدانة ترامب بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا"
انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته المعروفة بـ "أموال الصمت"، ووصفها بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا".
وقال جونسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "اليوم هو يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا. احتفل الديمقراطيون بإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، استناداً إلى شهادة مجرم مدان تم شطب اسمه من سجل المحامين. كان هذا تمريناً سياسياً بحتاً، وليس قانونياً".
وأضاف جونسون أن تسليح نظام العدالة من قبل إدارة بايدن يبدو واضحاً في هذا القرار، مما يظهر جهود الديمقراطيين المستمرة لإسكات المعارضة وسحق الخصوم السياسيين.
وقال جونسون: "الشعب الأمريكي يرى هذا على أنه استخدام غير عادل للقانون، ويعلمون أنه خطأ — وخطير. الرئيس ترامب سيستأنف هذا الحكم العبثي بشكل عادل — وسيفوز".
وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير
سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.