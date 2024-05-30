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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
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ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
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183 د
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مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20240530/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يصف-إدانة-ترامب-بأنها-يوم-مخزٍ-في-تاريخ-أمريكا-1089370900.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف إدانة ترامب بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا"
رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف إدانة ترامب بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا"
سبوتنيك عربي
انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته المعروفة بـ "أموال الصمت"، ووصفها بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا". 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T21:47+0000
2024-05-30T21:47+0000
مجلس النواب الأمريكي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
مساءلة ترامب
العالم
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وقال جونسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "اليوم هو يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا. احتفل الديمقراطيون بإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، استناداً إلى شهادة مجرم مدان تم شطب اسمه من سجل المحامين. كان هذا تمريناً سياسياً بحتاً، وليس قانونياً".وأضاف جونسون أن تسليح نظام العدالة من قبل إدارة بايدن يبدو واضحاً في هذا القرار، مما يظهر جهود الديمقراطيين المستمرة لإسكات المعارضة وسحق الخصوم السياسيين.وقال جونسون: "الشعب الأمريكي يرى هذا على أنه استخدام غير عادل للقانون، ويعلمون أنه خطأ — وخطير. الرئيس ترامب سيستأنف هذا الحكم العبثي بشكل عادل — وسيفوز".وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
https://sarabic.ae/20240530/إدانة-ترامب-بـ34-تهمة-في-محاكمته-الجنائية-بنيويورك-1089370786.html
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مجلس النواب الأمريكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مساءلة ترامب, العالم
مجلس النواب الأمريكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, مساءلة ترامب, العالم

رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف إدانة ترامب بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا"

21:47 GMT 30.05.2024
© Photo / SAUL LOEBمايك جونسون (في الوسط) (جمهوري عن لوس أنجلوس) بعد ترشيحه رئيسًا جمهوريًا لمجلس النواب الأمريكي في الكابيتول هيل، في واشنطن العاصمة في 24 أكتوبر 2023.
مايك جونسون (في الوسط) (جمهوري عن لوس أنجلوس) بعد ترشيحه رئيسًا جمهوريًا لمجلس النواب الأمريكي في الكابيتول هيل، في واشنطن العاصمة في 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Photo / SAUL LOEB
تابعنا عبر
انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته المعروفة بـ "أموال الصمت"، ووصفها بأنها "يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا".
وقال جونسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "اليوم هو يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا. احتفل الديمقراطيون بإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، استناداً إلى شهادة مجرم مدان تم شطب اسمه من سجل المحامين. كان هذا تمريناً سياسياً بحتاً، وليس قانونياً".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك
21:33 GMT
وأضاف جونسون أن تسليح نظام العدالة من قبل إدارة بايدن يبدو واضحاً في هذا القرار، مما يظهر جهود الديمقراطيين المستمرة لإسكات المعارضة وسحق الخصوم السياسيين.
وقال جونسون: "الشعب الأمريكي يرى هذا على أنه استخدام غير عادل للقانون، ويعلمون أنه خطأ — وخطير. الرئيس ترامب سيستأنف هذا الحكم العبثي بشكل عادل — وسيفوز".
وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
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