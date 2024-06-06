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زاخاروفا لـ"سبوتنيك": الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال... فيديو
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال... فيديو
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخوروفا على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي2024"، في تعليقها على الوضع في قطاع غزة: "ربما تعلمون أن الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال".وتابعت زاخاروفا: "أولا، لقد فعلنا كل شيء لإخراج المواطنين الروس، وكان من بينهم عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين الذين لديهم عائلات مع مواطنين روس".ونوهت زاخاروفا إلى أن "روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هذه المنطقة بشكل منظم، للأشخاص الذين يعانون، ليس فقط منذ عدة أشهر، بل لسنوات عديدة".وتابعت زاخاروفا قائلة: "دعونا نسمي الأمور بمسياتها، إلى أن دفعه (الوضع في المنطقة) القادة الأمريكييون؟ إن هذا الطريق المسدود تم افتعاله ليس فقط لسكان غزة والفلسطينيين بشكل عام، ولكن أيضا لسكان إسرائيل أنفسهم، لقد فكروا به في واشنطن".
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روسيا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
روسيا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة

زاخاروفا لـ"سبوتنيك": الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال... فيديو

12:20 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 12:32 GMT 06.06.2024)
© Sputnikالمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في لقاء مع لوكالة "سبوتنيك"
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في لقاء مع لوكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال.
وقالت زاخوروفا على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي2024"، في تعليقها على الوضع في قطاع غزة: "ربما تعلمون أن الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال".
وتابعت زاخاروفا: "أولا، لقد فعلنا كل شيء لإخراج المواطنين الروس، وكان من بينهم عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين الذين لديهم عائلات مع مواطنين روس".

وأضافت زاخاروفا: "كما قلتم بدقة تامة، نقلا عن الرئيس الروسي، فقد تم إخراجهم ليس من منطقة الحرب، وإنما من منطقة قتل المدنيين كما قلتم بدقة تامة، نقلا عن الرئيس الروسي، فقد تم إخراجهم ليس من منطقة الحرب، وإنما من منطقة قتل المدنيين".

ونوهت زاخاروفا إلى أن "روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هذه المنطقة بشكل منظم، للأشخاص الذين يعانون، ليس فقط منذ عدة أشهر، بل لسنوات عديدة".

وقالت زاخاروفا: "ثانيا، في رأيي، هو بالتأكيد النهج الروسي الذي يستند إلى القانون الدولي بشأن الوضع في منطقة الشرق الاوسط في سياق الصراع الفلسطين – الإسرائيلي، وهو نهج عادل وصادق وقانوني والذي يستطيع بالفعل ان يخرج بالوضع من الطريق المسدود الذي تم دفعه إليه".

وتابعت زاخاروفا قائلة: "دعونا نسمي الأمور بمسياتها، إلى أن دفعه (الوضع في المنطقة) القادة الأمريكييون؟ إن هذا الطريق المسدود تم افتعاله ليس فقط لسكان غزة والفلسطينيين بشكل عام، ولكن أيضا لسكان إسرائيل أنفسهم، لقد فكروا به في واشنطن".
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