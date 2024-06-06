زاخاروفا لـ"سبوتنيك": الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال... فيديو
12:20 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 12:32 GMT 06.06.2024)
© Sputnikالمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في لقاء مع لوكالة "سبوتنيك"
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال.
وقالت زاخوروفا على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي2024"، في تعليقها على الوضع في قطاع غزة: "ربما تعلمون أن الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال".
📹المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تتحدث عن الجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. #SPIEF2024 pic.twitter.com/BXEKIsDnYT— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 6, 2024
وتابعت زاخاروفا: "أولا، لقد فعلنا كل شيء لإخراج المواطنين الروس، وكان من بينهم عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين الذين لديهم عائلات مع مواطنين روس".
وأضافت زاخاروفا: "كما قلتم بدقة تامة، نقلا عن الرئيس الروسي، فقد تم إخراجهم ليس من منطقة الحرب، وإنما من منطقة قتل المدنيين كما قلتم بدقة تامة، نقلا عن الرئيس الروسي، فقد تم إخراجهم ليس من منطقة الحرب، وإنما من منطقة قتل المدنيين".
ونوهت زاخاروفا إلى أن "روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هذه المنطقة بشكل منظم، للأشخاص الذين يعانون، ليس فقط منذ عدة أشهر، بل لسنوات عديدة".
وقالت زاخاروفا: "ثانيا، في رأيي، هو بالتأكيد النهج الروسي الذي يستند إلى القانون الدولي بشأن الوضع في منطقة الشرق الاوسط في سياق الصراع الفلسطين – الإسرائيلي، وهو نهج عادل وصادق وقانوني والذي يستطيع بالفعل ان يخرج بالوضع من الطريق المسدود الذي تم دفعه إليه".
وتابعت زاخاروفا قائلة: "دعونا نسمي الأمور بمسياتها، إلى أن دفعه (الوضع في المنطقة) القادة الأمريكييون؟ إن هذا الطريق المسدود تم افتعاله ليس فقط لسكان غزة والفلسطينيين بشكل عام، ولكن أيضا لسكان إسرائيل أنفسهم، لقد فكروا به في واشنطن".