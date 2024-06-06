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https://sarabic.ae/20240606/مقتل-وإصابة-العشرات-في-استهداف-مدرسة-تؤوي-نازحين-بوسط-غزة-1089559541.html
مقتل وإصابة العشرات في استهداف إسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بوسط غزة
مقتل وإصابة العشرات في استهداف إسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بوسط غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة العشرات جراء استهداف الطيران الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T00:49+0000
2024-06-06T00:52+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن مصادر: "ارتقى وأصيب عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء استهداف قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".وأضافت: "قوات الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور الإعدادية السردي في مخيم البريج، والتي تؤوي آلاف النازحين، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى".من جانب آخر، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة خلال مؤتمر صحفي: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مجزرة مروعة من خلال قصف عدة غرف تؤوي عشرات النازحين في مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة".وأضاف أن "هذه المجزرة المروعة أسفرت عن وصول 27 شهيدًا وعشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، من بين النازحين الآمنين في مدرسة الأونروا، في جريمة يندى لها جبين البشرية".وتابع أن: وقال: "ندين ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية من خلال ارتكاب هذه المجازر، وندين الاصطفاف الأميركي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ودعمه العسكري له بالسلاح وإعطائه الضوء الأخضر لمواصلة هذه الإبادة".وحمل مدير المكتب الإعلامي "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه الجرائم وإدانة العدوان الإسرائيلي الأميركي على قطاع غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل و83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240602/240-يوما-من-الحرب-الإسرائيلية-قتلى-وجرحى-في-قصف-تركز-على-غزة-ورفح-1089423544.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

مقتل وإصابة العشرات في استهداف إسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بوسط غزة

00:49 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 00:52 GMT 06.06.2024)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDكرة نارية تندلع في قطاع غزة خلال قصف إسرائيلي، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
كرة نارية تندلع في قطاع غزة خلال قصف إسرائيلي، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة العشرات جراء استهداف الطيران الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن مصادر: "ارتقى وأصيب عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء استهداف قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
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وأضافت: "قوات الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور الإعدادية السردي في مخيم البريج، والتي تؤوي آلاف النازحين، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى".
من جانب آخر، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة خلال مؤتمر صحفي: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مجزرة مروعة من خلال قصف عدة غرف تؤوي عشرات النازحين في مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة".
وأضاف أن "هذه المجزرة المروعة أسفرت عن وصول 27 شهيدًا وعشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، من بين النازحين الآمنين في مدرسة الأونروا، في جريمة يندى لها جبين البشرية".
وتابع أن:
"استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه المجازر هو دليل واضح على مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه "ما زالت تتدفق أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، التي امتلأت بالجرحى والمرضى بثلاثة أضعاف قدرتها السريرية، وهذا ينذر بكارثة حقيقية ستؤدي إلى ارتفاع أعداد الشهداء بشكل أكبر".
وقال: "ندين ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية من خلال ارتكاب هذه المجازر، وندين الاصطفاف الأميركي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ودعمه العسكري له بالسلاح وإعطائه الضوء الأخضر لمواصلة هذه الإبادة".
وحمل مدير المكتب الإعلامي "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه الجرائم وإدانة العدوان الإسرائيلي الأميركي على قطاع غزة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل و83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... نتنياهو على الحدود اللبنانية: مستعدون لـ"عملية قوية جدا" في الشمالأمس, 21:23 GMT
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