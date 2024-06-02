https://sarabic.ae/20240602/240-يوما-من-الحرب-الإسرائيلية-قتلى-وجرحى-في-قصف-تركز-على-غزة-ورفح-1089423544.html
240 يوما من الحرب الإسرائيلية.. قتلى وجرحى في قصف تركز على غزة ورفح
240 يوما من الحرب الإسرائيلية.. قتلى وجرحى في قصف تركز على غزة ورفح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر اليوم الأحد، بأن عددا من الفلسطينيين قتل في قصف للطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تركز على مدينتي غزة ورفح. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T04:32+0000
2024-06-02T04:32+0000
2024-06-02T04:32+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار مدينة رفح
أخبار معبر رفح
طوفان الأقصى
قصف إسرائيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089266736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5259b2998a3f7debbf913c911e7c9af.jpg
وذكرت وكالة "وفا"، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت أخرى منزلاً لعائلة خليفة بالبلدة القديمة، وطال قصف مدفعي محيط الكلية الجامعية بحي الصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استهدفت غارات إسرائيلية حي البرازيل جنوبي المدينة، ما تسبب في إصابة فلسطينيين وتدمير عدة منازل.وفي وقت سابق، طال قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون، وبلدة المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات، وفقا لوكالة "وفا".في غضون ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية وصوتية بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح، وفقا لوكالة وفا".وبحسب وكالة "وفا"، أعلنت مصادر طبية أمس السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 36.379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82.407 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى ارتكاب قوات الجيش الإسرائيلي 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن مقتل 95 فلسطينيا، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20240601/جريحان-جراء-غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-عدة-بلدات-لبنانية-1089421846.html
غزة
أخبار مدينة رفح
أخبار معبر رفح
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089266736_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_582ad36dbf7f5c06e96a698745a4a273.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي
240 يوما من الحرب الإسرائيلية.. قتلى وجرحى في قصف تركز على غزة ورفح
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر اليوم الأحد، بأن عددا من الفلسطينيين قتل في قصف للطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تركز على مدينتي غزة ورفح.
وذكرت وكالة "وفا"، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت أخرى منزلاً لعائلة خليفة بالبلدة القديمة، وطال قصف مدفعي محيط الكلية الجامعية بحي الصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استهدفت غارات إسرائيلية حي البرازيل جنوبي المدينة، ما تسبب في إصابة فلسطينيين وتدمير عدة منازل
.
وفي وقت سابق، طال قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون، وبلدة المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات، وفقا لوكالة "وفا".
في غضون ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية وصوتية بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح، وفقا لوكالة وفا".
وبحسب وكالة "وفا"، أعلنت مصادر طبية أمس السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 36.379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82.407 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى ارتكاب قوات الجيش الإسرائيلي 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن مقتل 95 فلسطينيا، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لوكالة "وفا".