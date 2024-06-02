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240 يوما من الحرب الإسرائيلية.. قتلى وجرحى في قصف تركز على غزة ورفح
240 يوما من الحرب الإسرائيلية.. قتلى وجرحى في قصف تركز على غزة ورفح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر اليوم الأحد، بأن عددا من الفلسطينيين قتل في قصف للطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تركز على مدينتي غزة ورفح. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T04:32+0000
2024-06-02T04:32+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار مدينة رفح
أخبار معبر رفح
طوفان الأقصى
قصف إسرائيلي
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وذكرت وكالة "وفا"، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت أخرى منزلاً لعائلة خليفة بالبلدة القديمة، وطال قصف مدفعي محيط الكلية الجامعية بحي الصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استهدفت غارات إسرائيلية حي البرازيل جنوبي المدينة، ما تسبب في إصابة فلسطينيين وتدمير عدة منازل.وفي وقت سابق، طال قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون، وبلدة المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات، وفقا لوكالة "وفا".في غضون ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية وصوتية بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح، وفقا لوكالة وفا".وبحسب وكالة "وفا"، أعلنت مصادر طبية أمس السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 36.379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82.407 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى ارتكاب قوات الجيش الإسرائيلي 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن مقتل 95 فلسطينيا، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20240601/جريحان-جراء-غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-عدة-بلدات-لبنانية-1089421846.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي

240 يوما من الحرب الإسرائيلية.. قتلى وجرحى في قصف تركز على غزة ورفح

04:32 GMT 02.06.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر اليوم الأحد، بأن عددا من الفلسطينيين قتل في قصف للطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تركز على مدينتي غزة ورفح.
وذكرت وكالة "وفا"، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت أخرى منزلاً لعائلة خليفة بالبلدة القديمة، وطال قصف مدفعي محيط الكلية الجامعية بحي الصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استهدفت غارات إسرائيلية حي البرازيل جنوبي المدينة، ما تسبب في إصابة فلسطينيين وتدمير عدة منازل.
وفي وقت سابق، طال قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون، وبلدة المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات، وفقا لوكالة "وفا".
في غضون ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية وصوتية بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح، وفقا لوكالة وفا".
وبحسب وكالة "وفا"، أعلنت مصادر طبية أمس السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 36.379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
جريحان جراء غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات لبنانية
أمس, 22:48 GMT
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82.407 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى ارتكاب قوات الجيش الإسرائيلي 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن مقتل 95 فلسطينيا، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لوكالة "وفا".
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