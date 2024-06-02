https://sarabic.ae/20240602/240-يوما-من-الحرب-الإسرائيلية-قتلى-وجرحى-في-قصف-تركز-على-غزة-ورفح-1089423544.html

240 يوما من الحرب الإسرائيلية.. قتلى وجرحى في قصف تركز على غزة ورفح

240 يوما من الحرب الإسرائيلية.. قتلى وجرحى في قصف تركز على غزة ورفح

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر اليوم الأحد، بأن عددا من الفلسطينيين قتل في قصف للطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تركز على مدينتي غزة ورفح. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T04:32+0000

2024-06-02T04:32+0000

2024-06-02T04:32+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار مدينة رفح

أخبار معبر رفح

طوفان الأقصى

قصف إسرائيلي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089266736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5259b2998a3f7debbf913c911e7c9af.jpg

وذكرت وكالة "وفا"، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت أخرى منزلاً لعائلة خليفة بالبلدة القديمة، وطال قصف مدفعي محيط الكلية الجامعية بحي الصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استهدفت غارات إسرائيلية حي البرازيل جنوبي المدينة، ما تسبب في إصابة فلسطينيين وتدمير عدة منازل.وفي وقت سابق، طال قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون، وبلدة المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات، وفقا لوكالة "وفا".في غضون ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية وصوتية بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح، وفقا لوكالة وفا".وبحسب وكالة "وفا"، أعلنت مصادر طبية أمس السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 36.379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82.407 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى ارتكاب قوات الجيش الإسرائيلي 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن مقتل 95 فلسطينيا، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لوكالة "وفا".

https://sarabic.ae/20240601/جريحان-جراء-غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-عدة-بلدات-لبنانية-1089421846.html

غزة

أخبار مدينة رفح

أخبار معبر رفح

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي