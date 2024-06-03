روسيا تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
08:04 GMT
27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:31 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
11:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تنظر بإيجابية لإعلان بايدن والجهاد تشكك ونتنياهو يرفض، اجتماع مصري أميركي إسرائيلي لبحث إعادة تشغيل معبر رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
11:24 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الصين تبدأ بقبول الحوالات التجارية من سوريا باليوان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240603/روسيا-تدين-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-1089478143.html
روسيا تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا
روسيا تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، وقد تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تصعيد مسلح واسع النطاق. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T17:48+0000
2024-06-03T17:48+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104190/53/1041905330_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1559628ca33bdea0b3e4c60a405991f6.jpg
وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "موسكو تدين بشدة هذه الأعمال العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي".وشدد البيان على أن وزارة الخارجية الروسية "تحث القيادة الإسرائيلية مرة أخرى على التخلي عن هذه الممارسة الشنيعة المحفوفة بزعزعة استقرار الوضع في جميع أنحاء الشرق الأوسط بشكل لا يمكن السيطرة عليه".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240602/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-حلب-1089446910.html
https://sarabic.ae/20240529/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجار-ضخم-في-محيط-مدينة-حمص-وسط-سوريا-1089321499.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104190/53/1041905330_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_68866303ccf225331c2181faf83116c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

روسيا تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا

17:48 GMT 03.06.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، وقد تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تصعيد مسلح واسع النطاق.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "موسكو تدين بشدة هذه الأعمال العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي".

وتابع البيان: "مثل هذه الأعمال العنيفة، التي يمكن أن تؤدي في ظل الوضع الإقليمي المتوتر الحالي إلى عواقب خطيرة للغاية وتثير تصعيدًا مسلحًا واسع النطاق، غير مقبولة".

الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط حلب
أمس, 21:50 GMT
وشدد البيان على أن وزارة الخارجية الروسية "تحث القيادة الإسرائيلية مرة أخرى على التخلي عن هذه الممارسة الشنيعة المحفوفة بزعزعة استقرار الوضع في جميع أنحاء الشرق الأوسط بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع السورية، مساء الاثنين، بمقتل عدة أشخاص نتيجة هجوم إسرائيلي على أطراف مدينة حلب، ووقوع أضرار مادية. بالإضافة إلى ذلك، في 29 مايو/ أيار، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مبنى سكنياً في بلدة بانياس في محافظة طرطوس، مما أدى إلى مقتل طفلة تبلغ من العمر عامين وإصابة أفراد عائلتها، فضلاً عن مدنيين آخرين يعيشون في هذا المنزل.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة حمص
29 مايو, 17:18 GMT
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:57 GMTالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. خامنئي: الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل المقاومة13:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала