https://sarabic.ae/20240603/روسيا-تدين-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-1089478143.html
روسيا تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا
روسيا تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، وقد تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تصعيد مسلح واسع النطاق. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T17:48+0000
2024-06-03T17:48+0000
2024-06-03T17:48+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "موسكو تدين بشدة هذه الأعمال العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي".وشدد البيان على أن وزارة الخارجية الروسية "تحث القيادة الإسرائيلية مرة أخرى على التخلي عن هذه الممارسة الشنيعة المحفوفة بزعزعة استقرار الوضع في جميع أنحاء الشرق الأوسط بشكل لا يمكن السيطرة عليه".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240602/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-حلب-1089446910.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، وقد تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تصعيد مسلح واسع النطاق.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "موسكو تدين بشدة هذه الأعمال العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي".
وتابع البيان: "مثل هذه الأعمال العنيفة، التي يمكن أن تؤدي في ظل الوضع الإقليمي المتوتر الحالي إلى عواقب خطيرة للغاية وتثير تصعيدًا مسلحًا واسع النطاق، غير مقبولة".
وشدد البيان على أن وزارة الخارجية الروسية "تحث القيادة الإسرائيلية مرة أخرى على التخلي عن هذه الممارسة الشنيعة المحفوفة بزعزعة استقرار الوضع في جميع أنحاء الشرق الأوسط بشكل لا يمكن السيطرة عليه".
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع السورية، مساء الاثنين، بمقتل عدة أشخاص نتيجة هجوم إسرائيلي على أطراف مدينة حلب، ووقوع أضرار مادية. بالإضافة إلى ذلك، في 29 مايو/ أيار، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مبنى سكنياً في بلدة بانياس في محافظة طرطوس، مما أدى إلى مقتل طفلة تبلغ من العمر عامين وإصابة أفراد عائلتها، فضلاً عن مدنيين آخرين يعيشون في هذا المنزل.
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".