https://sarabic.ae/20240602/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-حلب-1089446910.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط حلب
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط حلب
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط حلب. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T21:50+0000
2024-06-02T21:50+0000
2024-06-02T22:25+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن العدوان الإسرائيلي استهدف عدة مواقع بريف حلب الشمالي الغربي.وكشف مراسل "سبوتنيك"، أن غارات حاولت استهداف بلدة (حيان) بريف حلب الشمالي الغربي.كان مراسل "سبوتنيك"، أفاد الأربعاء الماضي، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في ريف محافظة حمص الشرقي.وأدى العدوان: "مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لمصدر عسكري سوري".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240529/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجار-ضخم-في-محيط-مدينة-حمص-وسط-سوريا-1089321499.html
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حصري
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حصري
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط حلب
21:50 GMT 02.06.2024 (تم التحديث: 22:25 GMT 02.06.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط حلب.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن العدوان الإسرائيلي استهدف عدة مواقع بريف حلب الشمالي الغربي.
وكشف مراسل "سبوتنيك"، أن غارات حاولت استهداف بلدة (حيان)
بريف حلب الشمالي الغربي.
وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن الغارات أصابت بشكل مباشر معمل لصهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي.
كان مراسل "سبوتنيك"، أفاد الأربعاء الماضي، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في ريف محافظة حمص الشرقي.
وأدى العدوان: "مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لمصدر عسكري سوري".
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".