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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مدينة حمص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مدينة حمص

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في ريف محافظة حمص الشرقي. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T17:18+0000

2024-05-29T17:18+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن أصوات انفجارات ترددت أصداؤها في أجواء ريف مدينة حمص، تبين أنها ناجمة عن الإطلاق الأولي لصواريخ الدفاع الجوي السوري أثناء تصديها لعدوان إسرائيلي.وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الأجواء اللبنانية على مواقع في ريف حمص الشرقي. وأكدت المعلومات المتوافرة أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

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