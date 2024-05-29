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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مدينة حمص
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مدينة حمص
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مدينة حمص
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في ريف محافظة حمص الشرقي. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T17:18+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن أصوات انفجارات ترددت أصداؤها في أجواء ريف مدينة حمص، تبين أنها ناجمة عن الإطلاق الأولي لصواريخ الدفاع الجوي السوري أثناء تصديها لعدوان إسرائيلي.وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الأجواء اللبنانية على مواقع في ريف حمص الشرقي. وأكدت المعلومات المتوافرة أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مدينة حمص

17:18 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 17:59 GMT 29.05.2024)
© Sputnik . Suhaib Omaraya الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب
 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في ريف محافظة حمص الشرقي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن أصوات انفجارات ترددت أصداؤها في أجواء ريف مدينة حمص، تبين أنها ناجمة عن الإطلاق الأولي لصواريخ الدفاع الجوي السوري أثناء تصديها لعدوان إسرائيلي.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الأجواء اللبنانية على مواقع في ريف حمص الشرقي.
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وأكدت المعلومات المتوافرة أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بإصابة عدد من الأشخاص جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من الشاحنات أثناء سيرها على الطريق الدولي (حمص - تدمر) قرب منطقة (الفرقلس) في ريف المحافظة الشرقي.

يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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