انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو

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المقاتلات الروسية التكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
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هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
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لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
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من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240606/انطلق-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2024-فيديو--1089571185.html
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأت فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، اليوم الخميس، في مدينة سانت بطرسبروغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية من... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو

10:16 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 10:39 GMT 06.06.2024)
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Работа ПМЭФ-2024, Россия - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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بدأت فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، اليوم الخميس، في مدينة سانت بطرسبروغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية من مختلف دول العالم.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMTИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بوتين: الوضع في غزة ليس حربا بل تدمير كامل للسكان المدنيين.. فيديو05:27 GMT
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