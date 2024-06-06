https://sarabic.ae/20240606/انطلق-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2024-فيديو--1089571185.html
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأت فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، اليوم الخميس، في مدينة سانت بطرسبروغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية من... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T10:16+0000
2024-06-06T10:16+0000
2024-06-06T10:39+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
10:16 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 10:39 GMT 06.06.2024)
يتبع
بدأت فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، اليوم الخميس، في مدينة سانت بطرسبروغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية من مختلف دول العالم.