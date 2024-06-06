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https://sarabic.ae/20240606/مدير-مركز-أبحاث-بريكس-دول-المجموعة-مستعدة-لمناقشة-إنشاء-عملة-رقمية-موحدة-1089581670.html
مدير "مركز أبحاث بريكس": دول المجموعة مستعدة لمناقشة إنشاء عملة رقمية موحدة
مدير "مركز أبحاث بريكس": دول المجموعة مستعدة لمناقشة إنشاء عملة رقمية موحدة
سبوتنيك عربي
صرح مدير "مركز أبحاث بريكس" والأستاذ في كلية العلاقات الدولية في جامعة فودان، شين يي، بأن مجموعة "بريكس" مستعدة لإجراء مناقشة عملية حول عملة رقمية واحدة. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T14:17+0000
2024-06-06T14:19+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاءت تصريحات شين يي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، قال خلالها: "في رأيي، لقد ظهرت بالفعل آلية تعاون عملية تمامًا ولن يتم إنشاء عملة رقمية بين عشية وضحاها، حيث من الضروري في الوقت الراهن مناقشة الجوانب العملية لإنشائها، وبدء العمل في مشاريع محددة، وتطوير المعايير الفنية، واختبارها".وتابع شين يي بالقول: "أعتقد أن مثل هذا المسار سوف يلبي خصائص التنمية لدول بريكس، وسيكون طريقًا للتعاون العملي".باحث اقتصادي لـ"سبوتنيك": على الولايات المتحدة إدراك أن التعددية القطبية الاقتصادية أضحت واقعاوأضاف الخبير أن "الولايات المتحدة تستغل مزايا الدولار لفرض عقوبات وبالتالي تقويض استقرار الدولار كعملة دولية. لذلك، يمكن فهم عملية إلغاء الدولرة على أنها تحوط من المخاطر بالمعنى الحرفي للكلمة".ولفت شين يي إلى أنه "من الناحية العملية، أعتقد أننا نشهد الآن تغييرات تؤثر على أسس نظام الدولار. وكان الشرط الأساسي لتشكيل هذا النظام هو الميزة الساحقة للولايات المتحدة في السياسة والاقتصاد، ولكن المشكلة هي أنه منذ السبعينيات، كانت هناك فجوة بين نظام الدولار والوضع الدولي، لذلك فإن الحاجة إلى بناء نظام جديد لا تتعلق بالابتعاد عن الدولار، بل بإنشاء نظام عملة أكثر استجابة للتقلبات. وأشار شين يي إلى حقائق الاقتصاد والتجارة العالمية".يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" يعقد في الفترة من 5 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري، حيث يشهد حضور أكثر من 17 ألف شخص و3.4 ألف ممثل إعلامي من 136 دولة ومنطقة.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال. ويعقد سنوياً منذ عام 1997. ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
https://sarabic.ae/20240606/ممثلة-الوفد-العماني-السلطنة-مهتمة-بالعمل-مع-روسيا-في-مجالات-استخراج-المعادن-والتصنيع-1089578875.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

مدير "مركز أبحاث بريكس": دول المجموعة مستعدة لمناقشة إنشاء عملة رقمية موحدة

14:17 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 14:19 GMT 06.06.2024)
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي لعام 2019
منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي لعام 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev
/
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صرح مدير "مركز أبحاث بريكس" والأستاذ في كلية العلاقات الدولية في جامعة فودان، شين يي، بأن مجموعة "بريكس" مستعدة لإجراء مناقشة عملية حول عملة رقمية واحدة.
وجاءت تصريحات شين يي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، قال خلالها: "في رأيي، لقد ظهرت بالفعل آلية تعاون عملية تمامًا ولن يتم إنشاء عملة رقمية بين عشية وضحاها، حيث من الضروري في الوقت الراهن مناقشة الجوانب العملية لإنشائها، وبدء العمل في مشاريع محددة، وتطوير المعايير الفنية، واختبارها".
وتابع شين يي بالقول: "أعتقد أن مثل هذا المسار سوف يلبي خصائص التنمية لدول بريكس، وسيكون طريقًا للتعاون العملي".
باحث اقتصادي لـ"سبوتنيك": على الولايات المتحدة إدراك أن التعددية القطبية الاقتصادية أضحت واقعا
وأضاف الخبير أن "الولايات المتحدة تستغل مزايا الدولار لفرض عقوبات وبالتالي تقويض استقرار الدولار كعملة دولية. لذلك، يمكن فهم عملية إلغاء الدولرة على أنها تحوط من المخاطر بالمعنى الحرفي للكلمة".
ولفت شين يي إلى أنه "من الناحية العملية، أعتقد أننا نشهد الآن تغييرات تؤثر على أسس نظام الدولار. وكان الشرط الأساسي لتشكيل هذا النظام هو الميزة الساحقة للولايات المتحدة في السياسة والاقتصاد، ولكن المشكلة هي أنه منذ السبعينيات، كانت هناك فجوة بين نظام الدولار والوضع الدولي، لذلك فإن الحاجة إلى بناء نظام جديد لا تتعلق بالابتعاد عن الدولار، بل بإنشاء نظام عملة أكثر استجابة للتقلبات. وأشار شين يي إلى حقائق الاقتصاد والتجارة العالمية".
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
ممثلة الوفد العماني: السلطنة مهتمة بالعمل مع روسيا في مجالات استخراج المعادن والتصنيع
13:22 GMT
يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" يعقد في الفترة من 5 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري، حيث يشهد حضور أكثر من 17 ألف شخص و3.4 ألف ممثل إعلامي من 136 دولة ومنطقة.
ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال. ويعقد سنوياً منذ عام 1997. ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.
وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
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