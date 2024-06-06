https://sarabic.ae/20240606/ممثلة-الوفد-العماني-السلطنة-مهتمة-بالعمل-مع-روسيا-في-مجالات-استخراج-المعادن-والتصنيع-1089578875.html

ممثلة الوفد العماني: السلطنة مهتمة بالعمل مع روسيا في مجالات استخراج المعادن والتصنيع

ممثلة الوفد العماني: السلطنة مهتمة بالعمل مع روسيا في مجالات استخراج المعادن والتصنيع

سبوتنيك عربي

أكدت ممثلة الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، ساجدة الغيثي، اليوم الخميس، أن سلطنة عمان مهتمة بالعمل مع روسيا في مجالات استخراج المعادن... 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T13:22+0000

2024-06-06T13:22+0000

2024-06-06T13:22+0000

روسيا

اقتصاد

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وقالت ممثلة الوفد العماني، التي يشارك وفد بلادها كضيف شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تحت شعار "دراسة فرص السوق الروسية": "في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي نحاول تسليط الضوء على ما يمكننا تقديمه من حيث الاستثمار، وما يمكننا تقديمه في العديد من القطاعات الأخرى. تعتبر السياحة والخدمات اللوجستية والتعدين قطاعات ذات أولوية، بالإضافة إلى الإنتاج، ونحن نعتبر أن هذه القطاعات مهمة للغاية بالنسبة لسلطنة عمان، وأن روسيا لديها إمكانات كبيرة للمساعدة في تنميتها".كما أشارت الغيثي إلى أن بلادها مهتمة للغاية بالاستثمار في قطاع الأغذية لتحقيق الأمن في هذا المجال، منوهة بأن "15 شركة من الدولة تشارك في المنتدى".وفي السياق ذاته، افتتحت سلطنة عُمان رسمياً، اليوم الخميس، جناحها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، الذي انطلقت فعالياته، يوم أمس الأربعاء، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة.باحث اقتصادي لـ"سبوتنيك": على الولايات المتحدة إدراك أن التعددية القطبية الاقتصادية أضحت واقعاوافتتح الجناح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، قيس اليوسف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون في مجال النقل، إيغور ليفيتين، وأكد المسؤولان أهمية تعزيز العلاقات في المجالات كافة والاستثمار بين البلدين.وفي إطار فعاليات المنتدى، يتم عرض "برومو" فيلم "الخنجر" العماني على شاشات منتشرة في مركز المؤتمر الذي يعقد فيه المنتدى، ويأتي ذلك ضمن الفعاليات الفنية المرافقة للحدث.وتشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف في الحدث الاقتصادي الأبرز في روسيا، ما يؤكد متانة واستراتيجية العلاقات بين روسيا والسلطنة.وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

https://sarabic.ae/20240606/1089563984.html

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