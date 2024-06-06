https://sarabic.ae/20240606/معظم-الشركات-الروسية-الكبرى-لديها-شركاء-في-دول-بريكس-1089575801.html

بيانات: معظم الشركات الروسية الكبرى لديها شركاء في دول "بريكس"

بيانات: معظم الشركات الروسية الكبرى لديها شركاء في دول "بريكس"

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات ودراسات مرتبطة بتفاعل الأعمال التجارية الروسية مع دول البريكس، اليوم الخميس، أن معظم الشركات الروسية الكبرى لديها شركاء في دول المنظمة. 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T12:33+0000

2024-06-06T12:33+0000

2024-06-06T12:34+0000

روسيا

اقتصاد

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ووفقا للبيانات المقدمة على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، فإن غالبية الشركات الروسية (61%) لديها شركاء في دول البريكس. علاوة على ذلك، من بين الشركات الكبيرة التي يزيد عدد موظفيها عن ثلاثة آلاف موظف، هناك أغلبية مطلقة بنسبة 80% لديها علاقات وشراكات مع دول المنظمة.وأفاد التقرير الصادر بأن نحو (52%) من الشكرات تصدر إلى دول البريكس، بينما نفس العدد تقريبا (57%) تقوم بالاستيراد من دول المنظمة، مضيفا أن الواردات من دول البريكس تتم من قبل الشركات الكبيرة 70%. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركاء الأعمال الروسية في دول البريكس هم في المقام الأول الشركات الصناعية وشركات السيارات (63%)، وممثلو الأعمال التجارية الزراعية، ومصنعو السلع الاستهلاكية وصناعة علوم الحياة (53%). كما أن هناك شركاء من قطاع التكنولوجيا (26%)، والنقل (16%)، والإعلام والاتصالات (11%).وتتابع الدراسة، تقوم الشركات الروسية بسداد المدفوعات مع شركاء من دول البريكس بشكل أكبر بعملة دولة البريكس التي تتعاون معها (63%).كما تستغل الشركات الكبيرة الفرصة لإجراء الدفعات بالدولار واليورو في كثير من الأحيان، بنسبة 50% و63% على التوالي، حيث تستخدم الشركات التي لديها أقل من 3000 موظف في كثير من الأحيان عملة دولة البريكس التي تتعاون معها في المدفوعات (91%).وتم إجراء دراسة استقصائية لممثلي الأعمال حول علاقاتهم مع دول "البريكس" ودول "البريكس بلس" من قبل المجلس الاستشاري للاستثمار الأجنبي في روسيا (FIAC) بالاشتراك مع مجموعة شركات "B1" والمنظمة العامة لعموم روسيا "بيزنس روسيا".خبير اقتصادي: الحضور الكبير في النسخة الـ27 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي دليل فشل العقوبات الأمريكيةوكان من بين المشاركين الشركات الروسية والمشاركين في تطوير الأعمال بمشاركة رأس المال الأجنبي، وكان ثلث المشاركين في الدراسة من المؤسسات الكبيرة التي تضم أكثر من 3000 موظف.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال. ويعقد سنوياً منذ عام 1997. ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.

https://sarabic.ae/20240606/1089563984.html

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روسيا, اقتصاد