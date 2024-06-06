باحث اقتصادي لـ"سبوتنيك": على الولايات المتحدة إدراك أن التعددية القطبية الاقتصادية أضحت واقعا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240606/باحث-اقتصادي-لـسبوتنيك-على-الولايات-المتحدة-إدراك-أن-التعددية-القطبية-الاقتصادية-أضحت-واقعا-1089562218.html
باحث اقتصادي لـ"سبوتنيك": على الولايات المتحدة إدراك أن التعددية القطبية الاقتصادية أضحت واقعا
باحث اقتصادي لـ"سبوتنيك": على الولايات المتحدة إدراك أن التعددية القطبية الاقتصادية أضحت واقعا
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الاقتصاد الدولي، عماد فرّان، أنّ العالم أجمع، بما فيه الولايات المتحدة ودول الغرب، ينتظر كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش فعاليات... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T07:18+0000
2024-06-06T07:18+0000
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4654e0c578ed8368f6a65e2ca4de4f54.jpg
وأضاف فران في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "هذا المنتدى يشكل تظاهرة ثقافية واقتصادية وسياسية بوجه الآحادية القطبية الغربية وهو يختلف عن السنوات السابقة، إذ أنه يشهد تقدمًا كبيرًا بدليل المشاركة الدولية الكبرى التي يشهدها، التي تعزز مكانته في خلق عالم اقتصادي متعدّد الأقطاب".وأردف فرّان أن "الهدف الأساسي لهذا المنتدى هو جعل العالم متعدد الأقطاب أمراً واقعا، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت سيادتها الاقتصادية لفترة طويلة على هذا العالم أن تدرك أن التكتلات العالمية التي نشأت تؤدّي حتمًا إلى عالم متعدد الأقطاب".ولفت فران إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها المنظومة الغربية لن تقف مكتوفة الأيدي لا بل ستعمل على تقويض تقدم هذه الرؤية الاقتصادية، في حين سيكون لدى موسكو وبكين والدول المحيطة بها قرار جريء للمواجهة التي لن تكون سهلة ولكنهم على استعداد لخوضها"، مشيراً إلى أن "هذا المحور متحالف بشكل متين ويمتلك نفس الرؤية التي تقول بضرورة كسر الأحادية الامريكية، وبالتالي سيكون هناك تعاون كبير بين أقطابه لمنع أي ضرر قد يصيب أيّ دولة من دوله نتيجة الممارسات الأمريكية".إعلام: الغرب يحاول جر الدول الآسيوية إلى الأزمة الأوكرانيةوختم فران: "من الواضح أن الأحادية القطبية قد كُسرت بشكل فعلي وروسيا دولة عملاقة صناعيا واقتصاديا، ونجحت من خلال علاقاتها واستثماراتها حول العالم ببناء رؤية اقتصادية عالمية، لا سيما وأن التكنولوجيا لم تعد حكرا على واشنطن"، مبيّنا أن "العالم المتعدد الأقطاب بات أمرًا واقعًا اليوم، لا سيما مع تعاظم الاستثمارات الروسية في أماكن عديدة من العالم خصوصا في أفريقيا والشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20240603/موسكو-بوتين-وجه-تحذيرا-بالغ-الأهمية-ويجب-أن-يؤخذ-بمنتهى-الجدية-1089452247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeff974fc3c1c171b493719eae36dca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

باحث اقتصادي لـ"سبوتنيك": على الولايات المتحدة إدراك أن التعددية القطبية الاقتصادية أضحت واقعا

07:18 GMT 06.06.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
حصري
رأى الباحث في الاقتصاد الدولي، عماد فرّان، أنّ العالم أجمع، بما فيه الولايات المتحدة ودول الغرب، ينتظر كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش فعاليات النسخة الـ27 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا، التي سيعلن فيها عن رؤيته الاقتصادية المستقبلية.
وأضاف فران في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "هذا المنتدى يشكل تظاهرة ثقافية واقتصادية وسياسية بوجه الآحادية القطبية الغربية وهو يختلف عن السنوات السابقة، إذ أنه يشهد تقدمًا كبيرًا بدليل المشاركة الدولية الكبرى التي يشهدها، التي تعزز مكانته في خلق عالم اقتصادي متعدّد الأقطاب".
وأردف فرّان أن "الهدف الأساسي لهذا المنتدى هو جعل العالم متعدد الأقطاب أمراً واقعا، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت سيادتها الاقتصادية لفترة طويلة على هذا العالم أن تدرك أن التكتلات العالمية التي نشأت تؤدّي حتمًا إلى عالم متعدد الأقطاب".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: بوتين وجه تحذيرا بالغ الأهمية ويجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية
3 يونيو, 08:53 GMT
ولفت فران إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها المنظومة الغربية لن تقف مكتوفة الأيدي لا بل ستعمل على تقويض تقدم هذه الرؤية الاقتصادية، في حين سيكون لدى موسكو وبكين والدول المحيطة بها قرار جريء للمواجهة التي لن تكون سهلة ولكنهم على استعداد لخوضها"، مشيراً إلى أن "هذا المحور متحالف بشكل متين ويمتلك نفس الرؤية التي تقول بضرورة كسر الأحادية الامريكية، وبالتالي سيكون هناك تعاون كبير بين أقطابه لمنع أي ضرر قد يصيب أيّ دولة من دوله نتيجة الممارسات الأمريكية".
إعلام: الغرب يحاول جر الدول الآسيوية إلى الأزمة الأوكرانية
وختم فران: "من الواضح أن الأحادية القطبية قد كُسرت بشكل فعلي وروسيا دولة عملاقة صناعيا واقتصاديا، ونجحت من خلال علاقاتها واستثماراتها حول العالم ببناء رؤية اقتصادية عالمية، لا سيما وأن التكنولوجيا لم تعد حكرا على واشنطن"، مبيّنا أن "العالم المتعدد الأقطاب بات أمرًا واقعًا اليوم، لا سيما مع تعاظم الاستثمارات الروسية في أماكن عديدة من العالم خصوصا في أفريقيا والشرق الأوسط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMTИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بوتين: الوضع في غزة ليس حربا بل تدمير كامل للسكان المدنيين.. فيديو05:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала