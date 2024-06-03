https://sarabic.ae/20240603/موسكو-بوتين-وجه-تحذيرا-بالغ-الأهمية-ويجب-أن-يؤخذ-بمنتهى-الجدية-1089452247.html

موسكو: بوتين وجه تحذيرا بالغ الأهمية ويجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية

موسكو: بوتين وجه تحذيرا بالغ الأهمية ويجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، على أن روسيا تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من ارتكاب أخطاء قد تكون لها عواقب وخيمة، في تعليقه على الموافقة التي... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T08:53+0000

2024-06-03T08:53+0000

2024-06-03T08:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ريابكوف: "أود أن أحذر القادة الأمريكيين من الحسابات الخاطئة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة. لأسباب مجهولة، هم يقللون من خطورة المواجهة التي قد يتلقونها. وقد تحدث رئيس روسيا الاتحادية (فلاديمير بوتين) مرارا عن هذا الموضوع".وأشار ريابكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه “تحذيرا بالغ الأهمية ويجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية".أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات الغربية بشأن الضربات في عمق أراضيها، محذرا الغرب وممثلي دول الناتو بأن عليهم أن يفهموا بماذا يلعبون.وأشار الرئيس بوتين إلى أنه قال علناً قبل ستة أشهر، إنه إذا استمروا في ضرب المناطق السكنية، فستضطر روسيا إلى إنشاء منطقة أمنية.وأوضح الرئيس بوتين، على خلفية تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بشأن الهجمات على روسيا، أنه لا يمكن استخدام الأسلحة الدقيقة البعيدة المدى دون بيانات استخباراتية فضائية.وأكد الرئيس بوتين أنه لا أحد في الغرب يتحدث عن قصف بيلغورود، لأنهم، هم من فعلوا ذلك و"يحصدون ثمار إبداعاتهم".وقال بوتين: "أنظروا إلى جميع تقارير زملائك الغربيين، لا أحد يتحدث عن قصف بيلغورود والمناطق المجاورة الأخرى، الجميع يقول فقط إن روسيا فتحت جبهة جديدة وتهاجم خاركوف، لا توجد كلمة واحدة، ما سبب ذلك؟ بأيديهم "يحصدون ثمرة إبداعهم".بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" أن يفهموا بماذا يلعبون... فيديو

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