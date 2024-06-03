https://sarabic.ae/20240603/القوات-الروسية-تطرد-متطوعي-الجيش-الأوكراني-من-ساحات-القتال-1089452535.html

القوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال

القوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم طرد المتطوعين الذين انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، من ساحات القتال. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T08:38+0000

2024-06-03T08:38+0000

2024-06-03T08:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

رصد عسكري

روسيا

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وأضافت وزارة الدفاع أن المتطوعين الذين انضموا إلى القوات الأوكرانية يغادرون مواقعهم ويهربون، تحت ضربات القوات المسلحة الروسية.ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو، يقول فيه جندي من فيلق المتطوعين التابع لقوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية: "في قوات المشاة (القوات المسلحة الأوكرانية)، الوضع الآن يتراجع، لأن هؤلاء المتطوعين الذين جاؤوا في بداية العملية العسكرية الخاصة، يتم طردهم تدريجياً، ومن 200 إلى 300 - يغادرون، متعبون... لقد تم استخدام كل هذه القوة الاحتياطية حتى الآن".وأضاف الجندي أيضًا أن القوات الأوكرانية الجديدة الموجودة حاليًا على خط المواجهة لديها مستوى تدريب أقل بكثير، نظرًا لأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية خفضت الوقت اللازم لتدريب جنودها إلى الحد الأدنى.على عكس القوات الأوكرانية، تقوم القوات المسلحة الروسية بانتظام، بالتنسيق القتالي للوحدات وتدريب الأفراد في مواقع التدريب في المناطق الخلفية للعملية العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.مشاهد لمسيرة روسية تنسف مدرعة أوكرانية في دونيتسك... فيديو ضربات روسية تستهدف سفينة استطلاع وقاربا تابعين للبحرية الأوكرانية

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أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, روسيا