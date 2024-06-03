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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240603/القوات-الروسية-تطرد-متطوعي-الجيش-الأوكراني-من-ساحات-القتال-1089452535.html
القوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال
القوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم طرد المتطوعين الذين انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، من ساحات القتال. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T08:38+0000
2024-06-03T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:218:3023:1918_1920x0_80_0_0_015311c4e21a22cce0266f0e1278fe88.jpg
وأضافت وزارة الدفاع أن المتطوعين الذين انضموا إلى القوات الأوكرانية يغادرون مواقعهم ويهربون، تحت ضربات القوات المسلحة الروسية.ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو، يقول فيه جندي من فيلق المتطوعين التابع لقوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية: "في قوات المشاة (القوات المسلحة الأوكرانية)، الوضع الآن يتراجع، لأن هؤلاء المتطوعين الذين جاؤوا في بداية العملية العسكرية الخاصة، يتم طردهم تدريجياً، ومن 200 إلى 300 - يغادرون، متعبون... لقد تم استخدام كل هذه القوة الاحتياطية حتى الآن".وأضاف الجندي أيضًا أن القوات الأوكرانية الجديدة الموجودة حاليًا على خط المواجهة لديها مستوى تدريب أقل بكثير، نظرًا لأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية خفضت الوقت اللازم لتدريب جنودها إلى الحد الأدنى.على عكس القوات الأوكرانية، تقوم القوات المسلحة الروسية بانتظام، بالتنسيق القتالي للوحدات وتدريب الأفراد في مواقع التدريب في المناطق الخلفية للعملية العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.مشاهد لمسيرة روسية تنسف مدرعة أوكرانية في دونيتسك... فيديو ضربات روسية تستهدف سفينة استطلاع وقاربا تابعين للبحرية الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20240531/خبيرعسكري-القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-1089375718.html
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أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, روسيا
أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تطرد متطوعي الجيش الأوكراني من ساحات القتال

08:38 GMT 03.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم طرد المتطوعين الذين انضموا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، من ساحات القتال.
وأضافت وزارة الدفاع أن المتطوعين الذين انضموا إلى القوات الأوكرانية يغادرون مواقعهم ويهربون، تحت ضربات القوات المسلحة الروسية.
ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو، يقول فيه جندي من فيلق المتطوعين التابع لقوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية: "في قوات المشاة (القوات المسلحة الأوكرانية)، الوضع الآن يتراجع، لأن هؤلاء المتطوعين الذين جاؤوا في بداية العملية العسكرية الخاصة، يتم طردهم تدريجياً، ومن 200 إلى 300 - يغادرون، متعبون... لقد تم استخدام كل هذه القوة الاحتياطية حتى الآن".
وأضاف الجندي أيضًا أن القوات الأوكرانية الجديدة الموجودة حاليًا على خط المواجهة لديها مستوى تدريب أقل بكثير، نظرًا لأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية خفضت الوقت اللازم لتدريب جنودها إلى الحد الأدنى.
على عكس القوات الأوكرانية، تقوم القوات المسلحة الروسية بانتظام، بالتنسيق القتالي للوحدات وتدريب الأفراد في مواقع التدريب في المناطق الخلفية للعملية العسكرية الخاصة.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
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تستخدم القوات المسلحة الروسية تكتيكات، مثل تكتيكات الحركة أثناء إطلاق النار، وتدمير نقاط إطلاق النار ومواقع القناصين باستخدام القنابل اليدوية وقاذفات القنابل المضادة للدبابات والأسلحة الخفيفة في ظروف الاشتباك المباشر مع العدو.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
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وأضاف الجندي: "بعد اجتياز التدريب الهجومي، يبدأ المقاتل، في فقدان المهارات المكتسبة بعد شهر أو شهرين، خاصة في وضع حرب الخنادق، ويجب أن نكون مستعدين لحرب متنقلة، أي يفضل الهجوم، ولهذا السبب نقوم بتدريب المقاتلين هنا في ساحة التدريب في أوقات فراغنا من العمل".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
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