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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/خبيرعسكري-القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-1089375718.html
خبيرعسكري: القوات الروسية تحسن تموضعها على جبهة جمهورية دونيتسك
خبيرعسكري: القوات الروسية تحسن تموضعها على جبهة جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول دون جدوى شن هجوم مضاد على القوات... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T07:47+0000
2024-05-31T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
الجيش الروسي
أخبار جمهورية دونيتسك
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تواصل القوات الروسية التقدم في قرية تشاسوف يار، التي يدور القتال من أجلها في دونباس، فيما تحاول القوات الأوكرانية صد هذا الهجوم، لكن دون جدوى.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن "على جبهة دونيتسك، تواصل القوات المسلحة الروسية تحسين تموضعها على طول خط المواجهة، وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تمكنت قواتنا من الحصول على موطئ قدم على المشارف الغربية لمنطقة القناة الصغيرة في قرية تشاسوف يار".وأوضح أنه تم سحب بعض من القوات الروسية، من الشمال والجنوب في هذه المنطقة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.مدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يجر مولدوفا إلى مواجهة عسكرية مع روسياالقوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
https://sarabic.ae/20240522/ضابط-أوكراني-يكشف-ماذا-ينتظر-القوات-الأوكرانية-بعد-سيطرة-الجيش-الروسي-على-تشاسوف-يار-1089120510.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, أخبار جمهورية دونيتسك

خبيرعسكري: القوات الروسية تحسن تموضعها على جبهة جمهورية دونيتسك

07:47 GMT 31.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول دون جدوى شن هجوم مضاد على القوات الروسية التي تتقدم في قرية تشاسوف يار.
تواصل القوات الروسية التقدم في قرية تشاسوف يار، التي يدور القتال من أجلها في دونباس، فيما تحاول القوات الأوكرانية صد هذا الهجوم، لكن دون جدوى.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن "على جبهة دونيتسك، تواصل القوات المسلحة الروسية تحسين تموضعها على طول خط المواجهة، وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تمكنت قواتنا من الحصول على موطئ قدم على المشارف الغربية لمنطقة القناة الصغيرة في قرية تشاسوف يار".
وأوضح أنه تم سحب بعض من القوات الروسية، من الشمال والجنوب في هذه المنطقة.

وقال المقدم ماروتشكو: "شن العدو بدوره سلسلة من الهجمات المرتدة في اتجاهين من منطقة ملعب أفانغارد، لكنه لم يتمكن من استعادة المواقع المفقودة".

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
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22 مايو, 19:05 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
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