https://sarabic.ae/20240531/خبيرعسكري-القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-1089375718.html

خبيرعسكري: القوات الروسية تحسن تموضعها على جبهة جمهورية دونيتسك

خبيرعسكري: القوات الروسية تحسن تموضعها على جبهة جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول دون جدوى شن هجوم مضاد على القوات... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T07:47+0000

2024-05-31T07:47+0000

2024-05-31T07:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

روسيا

الجيش الروسي

أخبار جمهورية دونيتسك

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تواصل القوات الروسية التقدم في قرية تشاسوف يار، التي يدور القتال من أجلها في دونباس، فيما تحاول القوات الأوكرانية صد هذا الهجوم، لكن دون جدوى.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن "على جبهة دونيتسك، تواصل القوات المسلحة الروسية تحسين تموضعها على طول خط المواجهة، وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تمكنت قواتنا من الحصول على موطئ قدم على المشارف الغربية لمنطقة القناة الصغيرة في قرية تشاسوف يار".وأوضح أنه تم سحب بعض من القوات الروسية، من الشمال والجنوب في هذه المنطقة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.مدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يجر مولدوفا إلى مواجهة عسكرية مع روسياالقوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

https://sarabic.ae/20240522/ضابط-أوكراني-يكشف-ماذا-ينتظر-القوات-الأوكرانية-بعد-سيطرة-الجيش-الروسي-على-تشاسوف-يار-1089120510.html

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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, أخبار جمهورية دونيتسك