https://sarabic.ae/20240531/ضربات-روسية-تستهدف-سفينة-استطلاع-وقاربا-تابعين-للبحرية-الأوكرانية-1089399027.html
ضربات روسية تستهدف سفينة استطلاع وقاربا تابعين للبحرية الأوكرانية
ضربات روسية تستهدف سفينة استطلاع وقاربا تابعين للبحرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، أن سفينة استطلاع متوسطة وقاربا تابعين للبحرية الأوكرانية تضررا في ميناء أوديسا. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T20:12+0000
2024-05-31T20:12+0000
2024-05-31T20:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/19/1047302158_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a8c04d092b675077a9d94fbff7a702c9.jpg
وقال محاور الوكالة: "بحسب المعلومات سقط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين الأوكرانيين جراء الغارات، كما وصل عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث".ووفقا له، فإن البحرية الأوكرانية تحاول إخفاء السفن الحربية على أنها سفن مدنية وغالبًا ما تغير مواقعها في الميناء.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240531/ضابط-أمريكي-واشنطن-تقف-وراء-هجمات-قوات-كييف-في-المنطقة-العسكرية-الشمالية-1089398163.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
ضربات روسية تستهدف سفينة استطلاع وقاربا تابعين للبحرية الأوكرانية
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، أن سفينة استطلاع متوسطة وقاربا تابعين للبحرية الأوكرانية تضررا في ميناء أوديسا.
وقال محاور الوكالة: "بحسب المعلومات سقط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين الأوكرانيين جراء الغارات، كما وصل عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث".
ووفقا له، فإن البحرية الأوكرانية تحاول إخفاء السفن الحربية على أنها سفن مدنية وغالبًا ما تغير مواقعها في الميناء.
وكتبت صحيفة "أوبوزريفاتيل" الأوكرانية عن الانفجارات التي وقعت في أوديسا بعد التحذير من الغارة الجوية.
بالإضافة إلى ذلك، سُمعت عدة انفجارات في خيرسون في الجزء الذي تسيطر عليه كييف، حسبما قال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، رومان مروتشكو، المعين من قبل السلطات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.