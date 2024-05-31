https://sarabic.ae/20240531/ضابط-أمريكي-واشنطن-تقف-وراء-هجمات-قوات-كييف-في-المنطقة-العسكرية-الشمالية-1089398163.html
ضابط أمريكي: واشنطن تقف وراء هجمات قوات كييف في المنطقة العسكرية الشمالية
ضابط أمريكي: واشنطن تقف وراء هجمات قوات كييف في المنطقة العسكرية الشمالية
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية، كما أنها... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T19:21+0000
2024-05-31T19:21+0000
2024-05-31T19:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وأضاف ريتر على قناة "جودجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب": " الولايات المتحدة الأمريكية تختار الأهداف، وتحدد ما تريد ضربه، وتجمع المعلومات الاستخبارية، وتجمع المعلومات ثم تسلمها إلى الأوكرانيين، وهم يضغطون بالفعل على الزر".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240531/إعلام-غربي-المجتمع-الأوروبي-ليس-مستعدا-على-الإطلاق-لاستقبال-مواطنيه-في-توابيت-1089390992.html
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روسيا, رصد عسكري
ضابط أمريكي: واشنطن تقف وراء هجمات قوات كييف في المنطقة العسكرية الشمالية
صرح ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية، كما أنها تختار الأهداف هناك.
وأضاف ريتر على قناة "جودجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب": " الولايات المتحدة الأمريكية تختار الأهداف، وتحدد ما تريد ضربه، وتجمع المعلومات الاستخبارية، وتجمع المعلومات ثم تسلمها إلى الأوكرانيين، وهم يضغطون بالفعل على الزر".
وأوضح ريتر أنه عندما يتم إرسال المعلومات السرية من الفضاء إلى مراكز الجيش الأوكراني، يصعب الحصول عليها بسبب قدرة الروس على تشفيرها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.