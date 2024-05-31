https://sarabic.ae/20240531/إعلام-غربي-المجتمع-الأوروبي-ليس-مستعدا-على-الإطلاق-لاستقبال-مواطنيه-في-توابيت-1089390992.html

إعلام غربي: المجتمع الأوروبي ليس مستعدا على الإطلاق لاستقبال مواطنيه في "توابيت"

إعلام غربي: المجتمع الأوروبي ليس مستعدا على الإطلاق لاستقبال مواطنيه في "توابيت"

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أنه إذا أرسل حلف شمال الأطلسي قوات إلى منطقة العمليات الخاصة، فسوف يتكبد خسائر على الفور. 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T14:25+0000

2024-05-31T14:25+0000

2024-05-31T14:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتبت صحيفة "ليدوفكي" التشيكية أن "فرنسا تخطط لإرسال جنودها إلى أوكرانيا، كما تميل بولندا ودول البلطيق بشكل متزايد إلى هذه الفكرة، وتبدو النية في حد ذاتها مخيفة، ماذا لو أطلق حلف شمال الأطلسي عملية تحت الاسم الافتراضي "درع كييف"؟ إن الصراع المسلح في أوكرانيا شرس للغاية لدرجة أن الخسائر ستبدأ على الفور تقريبًا، والمجتمع الأوروبي، بما في ذلك مجتمعنا، ليس مستعدًا على الإطلاق لاستقبال مواطنيه في توابيت أو مشوهين لأول مرة منذ عقود عديدة".وفي الوقت نفسه، يشير كاتب المقال إلى أنه وفقا لتسريبات عديدة، فإن جنودا أجانب موجودون بالفعل في أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، إن تصريحات الدول الغربية حول احتمال إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا تشير إلى أن خطتها الأولية بشأن كييف قد فشلت تماما.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-بيريستوفوي-وإيفانوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-خلال-أسبوع-1089388335.html

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