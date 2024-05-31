إعلام غربي: المجتمع الأوروبي ليس مستعدا على الإطلاق لاستقبال مواطنيه في "توابيت"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: بقاء الولايات المتحدة يعتمد على إشعالها الأزمات
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تتهم الحكومة الإسرائيلية بالكذب بشأن وجود أنفاق على حدود غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/إعلام-غربي-المجتمع-الأوروبي-ليس-مستعدا-على-الإطلاق-لاستقبال-مواطنيه-في-توابيت-1089390992.html
إعلام غربي: المجتمع الأوروبي ليس مستعدا على الإطلاق لاستقبال مواطنيه في "توابيت"
إعلام غربي: المجتمع الأوروبي ليس مستعدا على الإطلاق لاستقبال مواطنيه في "توابيت"
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أنه إذا أرسل حلف شمال الأطلسي قوات إلى منطقة العمليات الخاصة، فسوف يتكبد خسائر على الفور. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T14:25+0000
2024-05-31T14:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f29c9118b4c3569d7cf346fb19d06cdb.jpg
وكتبت صحيفة "ليدوفكي" التشيكية أن "فرنسا تخطط لإرسال جنودها إلى أوكرانيا، كما تميل بولندا ودول البلطيق بشكل متزايد إلى هذه الفكرة، وتبدو النية في حد ذاتها مخيفة، ماذا لو أطلق حلف شمال الأطلسي عملية تحت الاسم الافتراضي "درع كييف"؟ إن الصراع المسلح في أوكرانيا شرس للغاية لدرجة أن الخسائر ستبدأ على الفور تقريبًا، والمجتمع الأوروبي، بما في ذلك مجتمعنا، ليس مستعدًا على الإطلاق لاستقبال مواطنيه في توابيت أو مشوهين لأول مرة منذ عقود عديدة".وفي الوقت نفسه، يشير كاتب المقال إلى أنه وفقا لتسريبات عديدة، فإن جنودا أجانب موجودون بالفعل في أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، إن تصريحات الدول الغربية حول احتمال إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا تشير إلى أن خطتها الأولية بشأن كييف قد فشلت تماما.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-بيريستوفوي-وإيفانوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-خلال-أسبوع-1089388335.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727748aef3ce8e2490577027b834f588.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

إعلام غربي: المجتمع الأوروبي ليس مستعدا على الإطلاق لاستقبال مواطنيه في "توابيت"

14:25 GMT 31.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أنه إذا أرسل حلف شمال الأطلسي قوات إلى منطقة العمليات الخاصة، فسوف يتكبد خسائر على الفور.
وكتبت صحيفة "ليدوفكي" التشيكية أن "فرنسا تخطط لإرسال جنودها إلى أوكرانيا، كما تميل بولندا ودول البلطيق بشكل متزايد إلى هذه الفكرة، وتبدو النية في حد ذاتها مخيفة، ماذا لو أطلق حلف شمال الأطلسي عملية تحت الاسم الافتراضي "درع كييف"؟ إن الصراع المسلح في أوكرانيا شرس للغاية لدرجة أن الخسائر ستبدأ على الفور تقريبًا، والمجتمع الأوروبي، بما في ذلك مجتمعنا، ليس مستعدًا على الإطلاق لاستقبال مواطنيه في توابيت أو مشوهين لأول مرة منذ عقود عديدة".

ووفقا للصحيفة، فإن جنود التحالف سيصبحون هدفاً ذا أولوية بالطريقة نفسها التي أصبحت بها المعدات الغربية الآن.

وفي الوقت نفسه، يشير كاتب المقال إلى أنه وفقا لتسريبات عديدة، فإن جنودا أجانب موجودون بالفعل في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، إن تصريحات الدول الغربية حول احتمال إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا تشير إلى أن خطتها الأولية بشأن كييف قد فشلت تماما.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدات بيريستوفوي وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف خلال أسبوع
13:28 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مصر تنفي وجود أي اتفاق مع إسرائيل بشأن إعادة فتح معبر رفح.. صور06:50 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала