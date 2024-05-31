https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-بيريستوفوي-وإيفانوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-خلال-أسبوع-1089388335.html
القوات الروسية تحرر بلدات بيريستوفوي وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف خلال أسبوع
القوات الروسية تحرر بلدات بيريستوفوي وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدتي بيريستوفوي وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف خلال أسبوع. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T13:28+0000
2024-05-31T13:28+0000
2024-05-31T13:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أن "وحدات من مجموعة "الغرب" حررت في هذه الفترة بلدتي بيريستوفو وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وواصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو".مور نوأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن وحدات من مجموعة "الغرب" استهدفت ثماني تشكيلات من القوات المسلحة ولواءين من الحرس الوطني الأوكراني، كما صدت 11 هجومًا مضادًا لوحدات العدو.وأضافت الوزارة بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت في هذه الفترة ما يصل إلى 2310 عسكريين وثلاث دبابات و10 عربات قتالية مدرعة و35 مركبة ومنصتين لراجمات الصواريخ من طراز"باستيون" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى 30 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 14 مدفعًا غربي الصنع".وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "في الفترة من 25 إلى 31 مايو/ أيار من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 25 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير مراكز القيادة، ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الوقود، وورش الإنتاج ومناطق تخزين السفن والطائرات المسيرة الهجومية.ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب نقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-توجه-25-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1089389216.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدات بيريستوفوي وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف خلال أسبوع
13:28 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 13:50 GMT 31.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدتي بيريستوفوي وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف خلال أسبوع.
وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أن "وحدات من مجموعة "الغرب" حررت في هذه الفترة بلدتي بيريستوفو وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وواصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو".مور ن
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن وحدات من مجموعة "الغرب" استهدفت ثماني تشكيلات من القوات المسلحة ولواءين من الحرس الوطني الأوكراني، كما صدت 11 هجومًا مضادًا لوحدات العدو.
وأضافت الوزارة بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت في هذه الفترة ما يصل إلى 2310 عسكريين وثلاث دبابات و10 عربات قتالية مدرعة و35 مركبة ومنصتين لراجمات الصواريخ من طراز"باستيون" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى 30 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 14 مدفعًا غربي الصنع".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها العسكرية وعلى مدار الأسبوع نفذت 25 غارة بأسلحة عالية الدقة، بما فيها صواريخ كينجال الفرط صوتية، استهدفت أهداف ومواقع قيادة وبنية تحتية مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت
وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "في الفترة من 25 إلى 31 مايو/ أيار من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 25 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير مراكز القيادة، ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الوقود، وورش الإنتاج ومناطق تخزين السفن والطائرات المسيرة الهجومية.
ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب نقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.