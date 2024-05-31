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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-توجه-25-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1089389216.html
القوات الروسية توجه 25 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية توجه 25 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها العسكرية وعلى مدار الأسبوع نفذت 25 غارة بأسلحة عالية الدقة، بما فيها صواريخ كينجال الفرط صوتية، استهدفت... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T13:46+0000
2024-05-31T14:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "في الفترة من 25 إلى 31 مايو/ أيار من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 25 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير مراكز القيادة، ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الوقود، وورش الإنتاج ومناطق تخزين السفن والطائرات المسيرة الهجومية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-بيريستوفوي-وإيفانوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-خلال-أسبوع-1089388335.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية توجه 25 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع

13:46 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 14:00 GMT 31.05.2024)
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كينجال"
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© وزارة الدفاع الروسية
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها العسكرية وعلى مدار الأسبوع نفذت 25 غارة بأسلحة عالية الدقة، بما فيها صواريخ كينجال الفرط صوتية، استهدفت أهداف ومواقع قيادة وبنية تحتية مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "في الفترة من 25 إلى 31 مايو/ أيار من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 25 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير مراكز القيادة، ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الوقود، وورش الإنتاج ومناطق تخزين السفن والطائرات المسيرة الهجومية.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب نقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".

القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدات بيريستوفوي وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف خلال أسبوع
13:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
إعلام: بايدن منح أوكرانيا الإذن سرا بضرب أهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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