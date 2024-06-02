https://sarabic.ae/20240602/مشاهد-لمسيرة-روسية-تنسف-مدرعة-أوكرانية-في-دونيتسك-فيديو--1089445501.html
مشاهد لمسيرة روسية تنسف مدرعة أوكرانية في دونيتسك... فيديو
مشاهد لمسيرة روسية تنسف مدرعة أوكرانية في دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق تدمير مشغلي الطائرات من دون طيار الروسية لمدرعة أوكرانية بواسطة مسيرة مزودة بنظام "الواقع الافتراضي" في اتجاه دونيتسك. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T19:36+0000
2024-06-02T19:36+0000
2024-06-02T19:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083034371_0:62:1017:634_1920x0_80_0_0_219e19384a1ad5369af9391469191deb.jpg
وتبين المشاهد لحظة تدمير المدرعة الأوكرانية من قبل مشغلي الطائرات من دون طيار الروسية في اتجاه دونيتسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 1500 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضافت وزارة الدفاع أن مجموعة قوات "الغرب" حسنت من تموضعها على جبهة القتال، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 3 هجمات مضادة، وقضت على نحو 465 عسكريا أوكرانيا، موضحة أن مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من تموضع قواتها، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجوم مضاد، وقضت على نحو 290 عسكريا أوكرانيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد لمسيرة روسية تنسف مدرعة أوكرانية في دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق تدمير مشغلي الطائرات من دون طيار الروسية لمدرعة أوكرانية بواسطة مسيرة مزودة بنظام "الواقع الافتراضي" في اتجاه دونيتسك.
وتبين المشاهد لحظة تدمير المدرعة الأوكرانية من قبل مشغلي الطائرات من دون طيار الروسية في اتجاه دونيتسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 1500 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيانها عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث واصلت مجموعة قوات "الشمال" عمليات التقدم في عمق دفاعات العدو، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 7 هجمات مضادة، وقضت على نحو 190 عسكريًا أوكرانيًا.
وأضافت وزارة الدفاع
أن مجموعة قوات "الغرب" حسنت من تموضعها على جبهة القتال، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 3 هجمات مضادة، وقضت على نحو 465 عسكريا أوكرانيا، موضحة أن مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من تموضع قواتها، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجوم مضاد، وقضت على نحو 290 عسكريا أوكرانيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.