https://sarabic.ae/20240602/خبير-أمريكي-يكشف-عن-مشاكل-خطيرة-تواجه-زيلينسكي-بعد-انتهاء-شرعيته-1089444564.html
خبير أمريكي يكشف عن مشاكل خطيرة تواجه زيلينسكي بعد انتهاء شرعيته
خبير أمريكي يكشف عن مشاكل خطيرة تواجه زيلينسكي بعد انتهاء شرعيته
سبوتنيك عربي
قال البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر، اليوم الأحد، إن فلاديمير زيلينسكي يواجه مشاكل خطيرة بعد انتهاء شرعيته. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T18:50+0000
2024-06-02T18:50+0000
2024-06-02T18:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أنه "في المجال السياسي في كييف، ليس كل شيء واضحًا جدًا، أعتقد أنه ليس هناك شك في أن زيلينسكي في ورطة، يمكنني تقديم الحجج: لم يعد شرعيًا، وهناك استياء كبير في البلاد من طريقة القتال".وكانت ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 مايو/ أيار. وبحسب الدستور الأوكراني، فإن زيلينسكي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد، فيما لم يتم انتخاب أي رئيس جديد لأوكرانيا في الوقت الحالي.وكان زيلينسكي قد أعلن، في نهاية مارس/ آذار الماضي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن "حدود أوكرانيا" عام 2022.
https://sarabic.ae/20240602/خبير-عسكري-أمريكي-أوكرانيا-قد-تفقد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-بما-في-ذلك-العاصمة-كييف-1089436863.html
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روسيا
خبير أمريكي يكشف عن مشاكل خطيرة تواجه زيلينسكي بعد انتهاء شرعيته
قال البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر، اليوم الأحد، إن فلاديمير زيلينسكي يواجه مشاكل خطيرة بعد انتهاء شرعيته.
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أنه "في المجال السياسي في كييف، ليس كل شيء واضحًا جدًا، أعتقد أنه ليس هناك شك في أن زيلينسكي في ورطة، يمكنني تقديم الحجج: لم يعد شرعيًا، وهناك استياء كبير في البلاد من طريقة القتال".
ووفقاً للخبير، لا يزال هناك قدر ضئيل من الحماس للصراع بين عامة الشعب، حيث يتم أسر الشباب وحتى الرجال الأكبر سناً قسراً للخدمة في الجيش.
وخلص إلى القول: "أعتقد أن شرح الوضع العسكري بسيط للغاية، حيث يتمتع الروس بميزة، فتفوقهم على الأوكرانيين يتزايد كل أسبوع، ولن يكون مفاجئًا إذا انهارت القوات المسلحة الأوكرانية هذا الصيف أو هذا الخريف".
وكانت ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 مايو/ أيار. وبحسب الدستور الأوكراني، فإن زيلينسكي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد، فيما لم يتم انتخاب أي رئيس جديد لأوكرانيا في الوقت الحالي.
وكان زيلينسكي قد أعلن
، في نهاية مارس/ آذار الماضي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن "حدود أوكرانيا" عام 2022.