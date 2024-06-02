https://sarabic.ae/20240602/خبير-أمريكي-يكشف-عن-مشاكل-خطيرة-تواجه-زيلينسكي-بعد-انتهاء-شرعيته-1089444564.html

خبير أمريكي يكشف عن مشاكل خطيرة تواجه زيلينسكي بعد انتهاء شرعيته

خبير أمريكي يكشف عن مشاكل خطيرة تواجه زيلينسكي بعد انتهاء شرعيته

سبوتنيك عربي

قال البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر، اليوم الأحد، إن فلاديمير زيلينسكي يواجه مشاكل خطيرة بعد انتهاء شرعيته. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T18:50+0000

2024-06-02T18:50+0000

2024-06-02T18:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أنه "في المجال السياسي في كييف، ليس كل شيء واضحًا جدًا، أعتقد أنه ليس هناك شك في أن زيلينسكي في ورطة، يمكنني تقديم الحجج: لم يعد شرعيًا، وهناك استياء كبير في البلاد من طريقة القتال".وكانت ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 مايو/ أيار. وبحسب الدستور الأوكراني، فإن زيلينسكي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد، فيما لم يتم انتخاب أي رئيس جديد لأوكرانيا في الوقت الحالي.وكان زيلينسكي قد أعلن، في نهاية مارس/ آذار الماضي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن "حدود أوكرانيا" عام 2022.

https://sarabic.ae/20240602/خبير-عسكري-أمريكي-أوكرانيا-قد-تفقد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-بما-في-ذلك-العاصمة-كييف-1089436863.html

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