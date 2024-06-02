https://sarabic.ae/20240602/خبير-عسكري-أمريكي-أوكرانيا-قد-تفقد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-بما-في-ذلك-العاصمة-كييف-1089436863.html
خبير عسكري أمريكي: أوكرانيا قد تفقد السيطرة على المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة كييف
خبير عسكري أمريكي: أوكرانيا قد تفقد السيطرة على المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة كييف
سبوتنيك عربي
صرح موظف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة كييف. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T15:52+0000
2024-06-02T15:52+0000
2024-06-02T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون على قناة "ديالوغ ووركس" في موقع "يوتيوب": "أعتقد أنهم سيخسرون كييف، وسيخسرون أوديسا ونيكولاييف، أنتم تعلمون ما يحدث على الجبهة، لقد رأيت الخريطة بالأمس".وبحسب الخبير، فإن الجيش الروسي يتقدم في اتجاهات عديدة، مما يضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى إضافة الدعم العسكري إلى هذه الخطوط، لكن الجيش الأوكراني لا يملك القدرات الدفاعية اللازمة، كما أن القوات المسلحة الروسية متفوقة من حيث العدد والعتاد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240602/إعلام-السعودية-لن-تشارك-في-قمة-السلام-بشأن-أوكرانيا--1089435349.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا
خبير عسكري أمريكي: أوكرانيا قد تفقد السيطرة على المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة كييف
صرح موظف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة كييف.
وأضاف جونسون على قناة "ديالوغ ووركس" في موقع "يوتيوب": "أعتقد أنهم سيخسرون كييف، وسيخسرون أوديسا ونيكولاييف، أنتم تعلمون ما يحدث على الجبهة، لقد رأيت الخريطة بالأمس".
وبحسب الخبير، فإن الجيش الروسي يتقدم في اتجاهات عديدة، مما يضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى إضافة الدعم العسكري إلى هذه الخطوط، لكن الجيش الأوكراني لا يملك القدرات الدفاعية اللازمة، كما أن القوات المسلحة الروسية متفوقة من حيث العدد والعتاد.
وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، يوم الجمعة الفائت، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في مايو/ أيار من هذا العام.
وأشار أيضًا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة ونقل البيانات الاستخباراتية وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على تصعيد وإطالة أمد الصراع المسلح في هذا البلد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.