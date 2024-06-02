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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240602/إعلام-السعودية-لن-تشارك-في-قمة-السلام-بشأن-أوكرانيا--1089435349.html
إعلام: السعودية لن تشارك في "قمة السلام" بشأن أوكرانيا
إعلام: السعودية لن تشارك في "قمة السلام" بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، أن السعودية لن تشارك في "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا، الذي سيعقد يومي 15 و16... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T14:49+0000
2024-06-02T14:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
السعودية
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وكتبت وكالة الأنباء الألمانية أن "المملكة العربية السعودية لا تنوي المشاركة في قمة السلام المزمعة بشأن أوكرانيا في سويسرا".وجاء في البيان أن "سبب قرار الحكومة في الرياض هو أن روسيا لن تشارك في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 يونيو الجاري".ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن ولن تحضره روسيا، ودُعيت نحو 160 دولة لحضور الاجتماع.وكان السفير الروسي في برن، سيرغي جارمونين، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، الذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.
https://sarabic.ae/20240602/ضابط-أمريكي-سابق-الغرب-سيتخلص-من-أوكرانيا-بمجرد-انهيارها--1089431740.html
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روسيا, السعودية
روسيا, السعودية

إعلام: السعودية لن تشارك في "قمة السلام" بشأن أوكرانيا

14:49 GMT 02.06.2024
© Sputnik . Michail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالعلم السعودي
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Sputnik . Michail Voskresenskiy
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تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، أن السعودية لن تشارك في "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا، الذي سيعقد يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا، نظرا لأن روسيا لن تكون مشاركة فيه.
وكتبت وكالة الأنباء الألمانية أن "المملكة العربية السعودية لا تنوي المشاركة في قمة السلام المزمعة بشأن أوكرانيا في سويسرا".
وجاء في البيان أن "سبب قرار الحكومة في الرياض هو أن روسيا لن تشارك في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 يونيو الجاري".
بالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير أن زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية، والتي كان من المقرر إجراؤها يوم السبت الماضي، قد تتم الآن بعد المؤتمر في سويسرا.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي سابق: الغرب سيتخلص من أوكرانيا بمجرد انهيارها
12:43 GMT
ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن ولن تحضره روسيا، ودُعيت نحو 160 دولة لحضور الاجتماع.
وكان السفير الروسي في برن، سيرغي جارمونين، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، الذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.
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