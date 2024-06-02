https://sarabic.ae/20240602/ضابط-أمريكي-سابق-الغرب-سيتخلص-من-أوكرانيا-بمجرد-انهيارها--1089431740.html

ضابط أمريكي سابق: الغرب سيتخلص من أوكرانيا بمجرد انهيارها

ضابط أمريكي سابق: الغرب سيتخلص من أوكرانيا بمجرد انهيارها

سبوتنيك عربي

صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، أنه سوف يتخلص الغرب من أوكرانيا بمجرد أن تنهار في نهاية المطاف في الصراع. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T12:43+0000

2024-06-02T12:43+0000

2024-06-02T12:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جيجينبول" على اليوتيوب، أنه "لن يغير أي شيء نتيجة هذه المعركة، فروسيا فازت، وأعتقد أن الهدف الآن هو استخدام أوكرانيا لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا، ولكن بعد ذلك سيتم القضاء عليها".وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، يوم الجمعة الفائت، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في مايو/ أيار من هذا العام.وأشار أيضًا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة ونقل البيانات الاستخباراتية وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على تصعيد وإطالة أمد الصراع المسلح في هذا البلد. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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