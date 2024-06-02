https://sarabic.ae/20240602/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-نحو-1500-عسكري-أوكراني-بعمليات-مختلفة-وتحرير-بلدة-جديدة-في-دونيتسك-1089428649.html

الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 1500 عسكري أوكراني بعمليات مختلفة وتحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 1500 عسكري أوكراني بعمليات مختلفة وتحرير بلدة جديدة في دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 1500 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T10:28+0000

2024-06-02T10:28+0000

2024-06-02T10:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية في بيانها عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث واصلت مجموعة قوات "الشمال" عمليات التقدم في عمق دفاعات العدو، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 7 هجمات مضادة، وقضت على نحو 190 عسكريًا أوكرانيًا. وأضافت وزارة الدفاع أن مجموعة قوات "الغرب" حسنت من تموضعها على جبهة القتال، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 3 هجمات مضادة، وقضت على نحو 465 عسكريا أوكرانيا، موضحة أن مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من تموضع قواتها، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجوم مضاد، وقضت على نحو 290 عسكريا أوكرانيا.وفي هذا الصدد، نجحت مجموعة قوات "المركز"، اليوم الأحد، بتحرير بلدة أومانسكوي الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 5 هجمات مضادة، وقضت على أكثر من 360 عسكريًا أوكرانيًا. كما تقدمت مجموعة قوات "الشرق" على جبهة وقضت على تجمعات للقوات الأوكرانية، حيث بلغت الخسائر نحو 125 عسكريا أوكرانيا.وفي سياق متصل، استهدفت مجموعة قوات "دنيبر" تجمعات للقوات الأوكرانية وقضت على نحو 70 عسكريًا أوكرانيًا.وعلى صعيد آخر كثف الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية من عملياته واستهدفت محطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتجمعات للقوات الأوكرانية في 103 نقاط وتم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و50 طائرة مسيرة و23 قذيفة لراجمات "هيمارس" وصاروخين "توتشكا-أو" وصاروخ مضاد للسفن "نبتون" و3 قنابل جوية موجهة "هامر".إعلام: أوكرانيا تواجه مشكلة حرجة وخطيرة قد تؤثر على مصيرهاودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240602/عقيد-أمريكي-يكشف-عن-استياء-ضباط-الناتو-بشأن-أوكرانيا-1089423741.html

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