عقيد أمريكي يكشف عن استياء ضباط الناتو بشأن أوكرانيا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
10:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
12:28 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
08:04 GMT
27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:31 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
11:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
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شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
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أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240602/عقيد-أمريكي-يكشف-عن-استياء-ضباط-الناتو-بشأن-أوكرانيا-1089423741.html
عقيد أمريكي يكشف عن استياء ضباط الناتو بشأن أوكرانيا
عقيد أمريكي يكشف عن استياء ضباط الناتو بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، لورانس ويلكرسون، أن أكثرية ضباط الناتو كفاءة غير مسرورين لأن الغرب ليس لديه استراتيجية كاملة للعمل في أوكرانيا. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T04:59+0000
2024-06-02T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاءت تصريحات ويلكرسون خلال مقابلة خاصة مع قناة Judging Freedom على منصة اليوتيوب قال خلالها إن "حلف شمال الأطلس يعانون من سوء القيادة وبالتالي ذلك يخلق مشاكل عدة في الميدان الأوكراني"، كاشفا عن استياء كبير بين ضباط الناتو في ما يتعلق بالصراع الأوكراني وكيفية إدارة المعركة. وأشار ويلكرسون إلى أن الضباط يشتكون من غياب الاستراتيجية الواضحة في الصراع الأوكراني، معتبرين في الوقت ذاته أن كل ما يجري ويطبق من إجراءات غربية في أوكرانيا تهدف فقط إلى جلب الأموال إلى النخب وضمان إعادة انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.ولفت العقيد ويلكرسون إلى أن "الوضع السياسي الداخلي يمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من القيام بأي شيء مماثل لما يوصى به بشكل عام أي مثل وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات البناءة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الناتو: نستعد لـ"صراع طويل" في أوكرانيا ويجب تعزيز التعاون مع آسياودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240601/جنرال-أمريكي-متقاعد-زيلينسكي-ليس-هو-الشخص-المناسب-الذي-تحتاجه-أوكرانيا--1089415529.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

عقيد أمريكي يكشف عن استياء ضباط الناتو بشأن أوكرانيا

04:59 GMT 02.06.2024
© Sputnikكيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، لورانس ويلكرسون، أن أكثرية ضباط الناتو كفاءة غير مسرورين لأن الغرب ليس لديه استراتيجية كاملة للعمل في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات ويلكرسون خلال مقابلة خاصة مع قناة Judging Freedom على منصة اليوتيوب قال خلالها إن "حلف شمال الأطلس يعانون من سوء القيادة وبالتالي ذلك يخلق مشاكل عدة في الميدان الأوكراني"، كاشفا عن استياء كبير بين ضباط الناتو في ما يتعلق بالصراع الأوكراني وكيفية إدارة المعركة.
وأشار ويلكرسون إلى أن الضباط يشتكون من غياب الاستراتيجية الواضحة في الصراع الأوكراني، معتبرين في الوقت ذاته أن كل ما يجري ويطبق من إجراءات غربية في أوكرانيا تهدف فقط إلى جلب الأموال إلى النخب وضمان إعادة انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
ولفت العقيد ويلكرسون إلى أن "الوضع السياسي الداخلي يمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من القيام بأي شيء مماثل لما يوصى به بشكل عام أي مثل وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات البناءة".
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أمريكي متقاعد: زيلينسكي ليس هو الشخص المناسب الذي تحتاجه أوكرانيا
أمس, 15:50 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
الناتو: نستعد لـ"صراع طويل" في أوكرانيا ويجب تعزيز التعاون مع آسيا
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ضغوط مكثفة على إسرائيل وحماس لقبول عرض بايدن05:41 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحربأمس, 05:31 GMT
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