https://sarabic.ae/20240602/عقيد-أمريكي-يكشف-عن-استياء-ضباط-الناتو-بشأن-أوكرانيا-1089423741.html
عقيد أمريكي يكشف عن استياء ضباط الناتو بشأن أوكرانيا
عقيد أمريكي يكشف عن استياء ضباط الناتو بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، لورانس ويلكرسون، أن أكثرية ضباط الناتو كفاءة غير مسرورين لأن الغرب ليس لديه استراتيجية كاملة للعمل في أوكرانيا. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T04:59+0000
2024-06-02T04:59+0000
2024-06-02T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c2b630fe80a33aec7d828a22086018f2.png
وجاءت تصريحات ويلكرسون خلال مقابلة خاصة مع قناة Judging Freedom على منصة اليوتيوب قال خلالها إن "حلف شمال الأطلس يعانون من سوء القيادة وبالتالي ذلك يخلق مشاكل عدة في الميدان الأوكراني"، كاشفا عن استياء كبير بين ضباط الناتو في ما يتعلق بالصراع الأوكراني وكيفية إدارة المعركة. وأشار ويلكرسون إلى أن الضباط يشتكون من غياب الاستراتيجية الواضحة في الصراع الأوكراني، معتبرين في الوقت ذاته أن كل ما يجري ويطبق من إجراءات غربية في أوكرانيا تهدف فقط إلى جلب الأموال إلى النخب وضمان إعادة انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.ولفت العقيد ويلكرسون إلى أن "الوضع السياسي الداخلي يمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من القيام بأي شيء مماثل لما يوصى به بشكل عام أي مثل وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات البناءة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الناتو: نستعد لـ"صراع طويل" في أوكرانيا ويجب تعزيز التعاون مع آسياودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240601/جنرال-أمريكي-متقاعد-زيلينسكي-ليس-هو-الشخص-المناسب-الذي-تحتاجه-أوكرانيا--1089415529.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
عقيد أمريكي يكشف عن استياء ضباط الناتو بشأن أوكرانيا
كشف العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، لورانس ويلكرسون، أن أكثرية ضباط الناتو كفاءة غير مسرورين لأن الغرب ليس لديه استراتيجية كاملة للعمل في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات ويلكرسون خلال مقابلة خاصة مع قناة Judging Freedom على منصة اليوتيوب قال خلالها إن "حلف شمال الأطلس يعانون من سوء القيادة وبالتالي ذلك يخلق مشاكل عدة في الميدان الأوكراني"، كاشفا عن استياء كبير بين ضباط الناتو في ما يتعلق بالصراع الأوكراني وكيفية إدارة المعركة.
وأشار ويلكرسون إلى أن الضباط يشتكون من غياب الاستراتيجية
الواضحة في الصراع الأوكراني، معتبرين في الوقت ذاته أن كل ما يجري ويطبق من إجراءات غربية في أوكرانيا تهدف فقط إلى جلب الأموال إلى النخب وضمان إعادة انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
ولفت العقيد ويلكرسون إلى أن "الوضع السياسي الداخلي يمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من القيام بأي شيء مماثل لما يوصى به بشكل عام أي مثل وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات البناءة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.