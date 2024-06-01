https://sarabic.ae/20240601/جنرال-أمريكي-متقاعد-زيلينسكي-ليس-هو-الشخص-المناسب-الذي-تحتاجه-أوكرانيا--1089415529.html
جنرال أمريكي متقاعد: زيلينسكي ليس هو الشخص المناسب الذي تحتاجه أوكرانيا
جنرال أمريكي متقاعد: زيلينسكي ليس هو الشخص المناسب الذي تحتاجه أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي، لورانس ويلكرسون، أنه من المرجح أن يفقد فلاديمير زيلينسكي السيطرة على أوديسا وساحل البحر الأسود. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T15:50+0000
2024-06-01T15:50+0000
2024-06-01T15:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أنه "يمكن لزيلينسكي أن يقاوم ضغوط واشنطن ويحاول الحفاظ على ما تبقى من أوكرانيا، ولكن ببساطة ليس هو الذي تحتاجه البلاد الآن".وأشار وزيرالدفاع الروسي أيضًا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة ونقل البيانات الاستخباراتية وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على تصعيد وإطالة أمد الصراع المسلح في هذا البلد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240601/رئيس-الوزراء-المجري-أوروبا-تندفع-نحو-الحرب-كقطار-بسائق-مجنون-1089414021.html
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روسيا
جنرال أمريكي متقاعد: زيلينسكي ليس هو الشخص المناسب الذي تحتاجه أوكرانيا
صرح العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي، لورانس ويلكرسون، أنه من المرجح أن يفقد فلاديمير زيلينسكي السيطرة على أوديسا وساحل البحر الأسود.
وأضاف في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أنه "يمكن لزيلينسكي أن يقاوم ضغوط واشنطن ويحاول الحفاظ على ما تبقى من أوكرانيا، ولكن ببساطة ليس هو الذي تحتاجه البلاد الآن".
ويوم أمس الأحد، أفاد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 35 ألف جندي وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في مايو/ أيار الفائت.
وأشار وزيرالدفاع الروسي أيضًا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة ونقل البيانات الاستخباراتية وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على تصعيد وإطالة أمد الصراع المسلح في هذا البلد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.