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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240601/المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-كانت-بصدد-إطلاق-صواريخ-غراد--1089401534.html
المدفعية الروسية تدك مواقع أوكرانية في مقاطعة خاركوف كانت بصدد إطلاق صواريخ "غراد"
المدفعية الروسية تدك مواقع أوكرانية في مقاطعة خاركوف كانت بصدد إطلاق صواريخ "غراد"
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات المدفعية التابعة لوحدات مجموعة "سيفير" التابعة للقوات المسلحة الروسية أنها استهدفت مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تتجهز لإطلاق صواريخ... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T05:21+0000
2024-06-01T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أحد أفراد طاقم مجموعة "سيفير - أوروغان" لوكالة "سبوتنيك" أنه تم اكتشاف الأهداف بعد استطلاع جوي، حيث تم رصد عملية تحميل العدو لصواريخ "غراد" تمهيدا لضربها وبناءً على ذلك، تم اتخاذ القرار بضربها، وفي غضون ثلاث دقائق ونصف أطلقت المدفعية أربع قذائف شديدة الانفجار على مكان تواجد العدو".وبدأت، قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في شهر مايو الجاري، بالتقدم في أعماق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف، وحررت بالفعل 13 قرية وهي بوريسوفكا، بوغروفاتكا، غاتيشكي، غلوبوكو، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتنيفكا، بيلنايا، ستريليتشيا وستاريتسا.واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بدورها، بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-300-كلم-مربع-من-مقاطعة-خاركوف-خلال-شهر-مايو-الجاري-1089373602.html
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روسيا

المدفعية الروسية تدك مواقع أوكرانية في مقاطعة خاركوف كانت بصدد إطلاق صواريخ "غراد"

05:21 GMT 01.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت قوات المدفعية التابعة لوحدات مجموعة "سيفير" التابعة للقوات المسلحة الروسية أنها استهدفت مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تتجهز لإطلاق صواريخ "غراد" في إحدى المناطق الخلفية للجيش الأوكراني بالقرب من خاركوف.
وقال أحد أفراد طاقم مجموعة "سيفير - أوروغان" لوكالة "سبوتنيك" أنه تم اكتشاف الأهداف بعد استطلاع جوي، حيث تم رصد عملية تحميل العدو لصواريخ "غراد" تمهيدا لضربها وبناءً على ذلك، تم اتخاذ القرار بضربها، وفي غضون ثلاث دقائق ونصف أطلقت المدفعية أربع قذائف شديدة الانفجار على مكان تواجد العدو".
وأشار المقاتل إلى أن المكان الذي تم فيه شحن مركبة العدو القتالية يقع على بعد 25 كيلومترا في المنطقة الخلفية المختصة بالإمدادات التابعة للجيش الأوكراني.
وبدأت، قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في شهر مايو الجاري، بالتقدم في أعماق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف، وحررت بالفعل 13 قرية وهي بوريسوفكا، بوغروفاتكا، غاتيشكي، غلوبوكو، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتنيفكا، بيلنايا، ستريليتشيا وستاريتسا.
واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بدورها، بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري
أمس, 05:36 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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