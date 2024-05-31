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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-300-كلم-مربع-من-مقاطعة-خاركوف-خلال-شهر-مايو-الجاري-1089373602.html
القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري
القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية عززت من تقدمها على الجبهة في منطقتي فولشانسكي وخاركوف مركز المقاطعة،... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T05:36+0000
2024-05-31T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانتشيف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بتغزيز الاحتياطيات ومدها بالأسلحة الغربية إلى مقاطعة خاركوف، لكنها لا تحقق أي نجاحات حقيقية هناك، والمعلومات التي ينشرها العدو في الفضاء الإعلامي الأوكراني، هي أنهم جهزوا "قبضة" ويشنون هجومًا مضادا، غير صحيحة في الواقع".وأشار غانتشيف إلى أنه بفضل الهجوم في شمال مقاطعة خاركوف، حققت القوات المسلحة الروسية نجاحاً على محور كوبيانسك، وحررت خمس بلدات هناك، واصفا هذا التقدم بالـ"سريع جدًا".وبدأت، قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في شهر مايو الجاري، بالتقدم في أعماق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف، وحررت بالفعل 13 قرية وهي بوريسوفكا، بوغروفاتكا، غاتيشكي، غلوبوكو، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتنيفكا، بيلنايا، ستريليتشيا وستاريتسا.واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بدورها، بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".
https://sarabic.ae/20240521/خاركوف-القوات-الروسية-تسيطر-على-40-من-فولشانسك-وتتقدم-نحو-نهر-فولشيا-1089060571.html
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القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري

05:36 GMT 31.05.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
صرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية عززت من تقدمها على الجبهة في منطقتي فولشانسكي وخاركوف مركز المقاطعة، لافتا إلى أنه تم تحرير نحو 300 كيلومتر مربع من الأراضي في المقاطعة، خلال شهر مايو/ أيار الجاري.
وقال غانتشيف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بتغزيز الاحتياطيات ومدها بالأسلحة الغربية إلى مقاطعة خاركوف، لكنها لا تحقق أي نجاحات حقيقية هناك، والمعلومات التي ينشرها العدو في الفضاء الإعلامي الأوكراني، هي أنهم جهزوا "قبضة" ويشنون هجومًا مضادا، غير صحيحة في الواقع".

وتابع غانتشيف، بالقول: "في الواقع، الصورة بسيطة. لقد اصطفت جبهتنا في منطقتي فولشانسكي وخاركوف، خلال شهر مايو (الجاري)، في المناطق الشمالية من مقاطعة خاركوف، وتم تحرير 13 بلدة"، مضيفا أنه "تم تطهيرها من النازيين وهي تبلغ نحو 300 كيلومتر مربع من المساحة".

قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خاركوف: القوات الروسية تسيطر على 40% من فولشانسك وتتقدم نحو نهر فولشيا
21 مايو, 10:15 GMT
وأشار غانتشيف إلى أنه بفضل الهجوم في شمال مقاطعة خاركوف، حققت القوات المسلحة الروسية نجاحاً على محور كوبيانسك، وحررت خمس بلدات هناك، واصفا هذا التقدم بالـ"سريع جدًا".
وبدأت، قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في شهر مايو الجاري، بالتقدم في أعماق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف، وحررت بالفعل 13 قرية وهي بوريسوفكا، بوغروفاتكا، غاتيشكي، غلوبوكو، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتنيفكا، بيلنايا، ستريليتشيا وستاريتسا.
واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بدورها، بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".
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