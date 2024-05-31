https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-300-كلم-مربع-من-مقاطعة-خاركوف-خلال-شهر-مايو-الجاري-1089373602.html

القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري

القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية عززت من تقدمها على الجبهة في منطقتي فولشانسكي وخاركوف مركز المقاطعة،... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T05:36+0000

2024-05-31T05:36+0000

2024-05-31T05:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال غانتشيف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بتغزيز الاحتياطيات ومدها بالأسلحة الغربية إلى مقاطعة خاركوف، لكنها لا تحقق أي نجاحات حقيقية هناك، والمعلومات التي ينشرها العدو في الفضاء الإعلامي الأوكراني، هي أنهم جهزوا "قبضة" ويشنون هجومًا مضادا، غير صحيحة في الواقع".وأشار غانتشيف إلى أنه بفضل الهجوم في شمال مقاطعة خاركوف، حققت القوات المسلحة الروسية نجاحاً على محور كوبيانسك، وحررت خمس بلدات هناك، واصفا هذا التقدم بالـ"سريع جدًا".وبدأت، قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في شهر مايو الجاري، بالتقدم في أعماق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف، وحررت بالفعل 13 قرية وهي بوريسوفكا، بوغروفاتكا، غاتيشكي، غلوبوكو، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتنيفكا، بيلنايا، ستريليتشيا وستاريتسا.واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بدورها، بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".

https://sarabic.ae/20240521/خاركوف-القوات-الروسية-تسيطر-على-40-من-فولشانسك-وتتقدم-نحو-نهر-فولشيا-1089060571.html

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