https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-300-كلم-مربع-من-مقاطعة-خاركوف-خلال-شهر-مايو-الجاري-1089373602.html
القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري
القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية عززت من تقدمها على الجبهة في منطقتي فولشانسكي وخاركوف مركز المقاطعة،... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T05:36+0000
2024-05-31T05:36+0000
2024-05-31T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غانتشيف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بتغزيز الاحتياطيات ومدها بالأسلحة الغربية إلى مقاطعة خاركوف، لكنها لا تحقق أي نجاحات حقيقية هناك، والمعلومات التي ينشرها العدو في الفضاء الإعلامي الأوكراني، هي أنهم جهزوا "قبضة" ويشنون هجومًا مضادا، غير صحيحة في الواقع".وأشار غانتشيف إلى أنه بفضل الهجوم في شمال مقاطعة خاركوف، حققت القوات المسلحة الروسية نجاحاً على محور كوبيانسك، وحررت خمس بلدات هناك، واصفا هذا التقدم بالـ"سريع جدًا".وبدأت، قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في شهر مايو الجاري، بالتقدم في أعماق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف، وحررت بالفعل 13 قرية وهي بوريسوفكا، بوغروفاتكا، غاتيشكي، غلوبوكو، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتنيفكا، بيلنايا، ستريليتشيا وستاريتسا.واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بدورها، بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".
https://sarabic.ae/20240521/خاركوف-القوات-الروسية-تسيطر-على-40-من-فولشانسك-وتتقدم-نحو-نهر-فولشيا-1089060571.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري
صرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية عززت من تقدمها على الجبهة في منطقتي فولشانسكي وخاركوف مركز المقاطعة، لافتا إلى أنه تم تحرير نحو 300 كيلومتر مربع من الأراضي في المقاطعة، خلال شهر مايو/ أيار الجاري.
وقال غانتشيف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بتغزيز الاحتياطيات ومدها بالأسلحة الغربية إلى مقاطعة خاركوف، لكنها لا تحقق أي نجاحات حقيقية هناك، والمعلومات التي ينشرها العدو في الفضاء الإعلامي الأوكراني، هي أنهم جهزوا "قبضة" ويشنون هجومًا مضادا، غير صحيحة في الواقع".
وتابع غانتشيف، بالقول: "في الواقع، الصورة بسيطة. لقد اصطفت جبهتنا في منطقتي فولشانسكي وخاركوف، خلال شهر مايو (الجاري)، في المناطق الشمالية من مقاطعة خاركوف، وتم تحرير 13 بلدة"، مضيفا أنه "تم تطهيرها من النازيين وهي تبلغ نحو 300 كيلومتر مربع من المساحة".
وأشار غانتشيف إلى أنه بفضل الهجوم في شمال مقاطعة خاركوف، حققت القوات المسلحة الروسية نجاحاً على محور كوبيانسك، وحررت خمس بلدات هناك، واصفا هذا التقدم بالـ"سريع جدًا".
وبدأت، قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في شهر مايو الجاري، بالتقدم في أعماق دفاعات العدو في مقاطعة خاركوف، وحررت بالفعل 13 قرية وهي بوريسوفكا، بوغروفاتكا، غاتيشكي، غلوبوكو، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتنيفكا، بيلنايا، ستريليتشيا وستاريتسا.
واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية
، بدورها، بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".