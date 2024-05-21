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قوات "سيفر" الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم في خاركوف
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240521/خاركوف-القوات-الروسية-تسيطر-على-40-من-فولشانسك-وتتقدم-نحو-نهر-فولشيا-1089060571.html
خاركوف: القوات الروسية تسيطر على 40% من فولشانسك وتتقدم نحو نهر فولشيا
خاركوف: القوات الروسية تسيطر على 40% من فولشانسك وتتقدم نحو نهر فولشيا
سبوتنيك عربي
قال رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الثلاثاء، للقناة الأولى: "إن القوات الروسية حررت الجزء الشمالي من مدينة فولشانسك بالكامل". 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T10:15+0000
2024-05-21T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
خاركوف
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وأضاف غانتشيف: "يسيطر رجالنا على نحو 40% من المدينة، لقد توغلوا في عمق الدفاعات الأوكرانية، وطردوا العدو من المنطقة، وقاموا بتحسين مواقعهم، واستمروا في التقدم نحو نهر فولشيا، الذي يقسم المدينة إلى قسمين".ووفقا لغانتشيف، تظل فولشانسك هي النقطة الأكثر سخونة في المنطقة.واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بدورها بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي خلال زيارته للصين: "إن الجيش الروسي ليس لديه حاليًا أي خطط للاستيلاء على خاركوف".وقد ألقى بوتين مسؤولية ما يحدث في خاركوف على عاتق القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240521/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تستهدف-محطة-قطار-تستخدمها-القوات-الأوكرانية-في-ميناء-تشيرنومورسك-1089050650.html
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روسيا, خاركوف, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, خاركوف, أخبار أوكرانيا, العالم

خاركوف: القوات الروسية تسيطر على 40% من فولشانسك وتتقدم نحو نهر فولشيا

10:15 GMT 21.05.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الثلاثاء، للقناة الأولى: "إن القوات الروسية حررت الجزء الشمالي من مدينة فولشانسك بالكامل".
وأضاف غانتشيف: "يسيطر رجالنا على نحو 40% من المدينة، لقد توغلوا في عمق الدفاعات الأوكرانية، وطردوا العدو من المنطقة، وقاموا بتحسين مواقعهم، واستمروا في التقدم نحو نهر فولشيا، الذي يقسم المدينة إلى قسمين".
ووفقا لغانتشيف، تظل فولشانسك هي النقطة الأكثر سخونة في المنطقة.
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بدأت، في مايو/أيار، قوات مجموعة "سيفر" (الشمال) بالتقدم في أعماق دفاعات العدو في منطقة خاركوف، وحررت بالفعل 13 قرية: بوريسوفكا، بوغروفاتكا، غاتيشكي، غلوبوكو، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتنيفكا، بيلنايا، ستريليتشيا وستاريتسا.

واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بدورها بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت في اليوم السابق ما يصل إلى 380 جنديًا في معارك مع قوات مجموعة "الشمال".

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05:03 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي خلال زيارته للصين: "إن الجيش الروسي ليس لديه حاليًا أي خطط للاستيلاء على خاركوف".
وقد ألقى بوتين مسؤولية ما يحدث في خاركوف على عاتق القوات المسلحة الأوكرانية.
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