https://sarabic.ae/20240521/خاركوف-القوات-الروسية-تسيطر-على-40-من-فولشانسك-وتتقدم-نحو-نهر-فولشيا-1089060571.html

خاركوف: القوات الروسية تسيطر على 40% من فولشانسك وتتقدم نحو نهر فولشيا

خاركوف: القوات الروسية تسيطر على 40% من فولشانسك وتتقدم نحو نهر فولشيا

سبوتنيك عربي

قال رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الثلاثاء، للقناة الأولى: "إن القوات الروسية حررت الجزء الشمالي من مدينة فولشانسك بالكامل". 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T10:15+0000

2024-05-21T10:15+0000

2024-05-21T10:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

خاركوف

أخبار أوكرانيا

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وأضاف غانتشيف: "يسيطر رجالنا على نحو 40% من المدينة، لقد توغلوا في عمق الدفاعات الأوكرانية، وطردوا العدو من المنطقة، وقاموا بتحسين مواقعهم، واستمروا في التقدم نحو نهر فولشيا، الذي يقسم المدينة إلى قسمين".ووفقا لغانتشيف، تظل فولشانسك هي النقطة الأكثر سخونة في المنطقة.واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بدورها بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي خلال زيارته للصين: "إن الجيش الروسي ليس لديه حاليًا أي خطط للاستيلاء على خاركوف".وقد ألقى بوتين مسؤولية ما يحدث في خاركوف على عاتق القوات المسلحة الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240521/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تستهدف-محطة-قطار-تستخدمها-القوات-الأوكرانية-في-ميناء-تشيرنومورسك-1089050650.html

https://sarabic.ae/20240521/ألمانيا-تقر-بالدول-المستعدة-لدعم-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-والمعدات-العسكرية-المختلفة-1089049077.html

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روسيا, خاركوف, أخبار أوكرانيا, العالم