https://sarabic.ae/20240520/الكرملين-حول-المنطقة-العازلة-بوتين-أبلغ-عنها-في-الصين--1089024757.html
الكرملين حول المنطقة العازلة: بوتين أبلغ عنها في الصين
الكرملين حول المنطقة العازلة: بوتين أبلغ عنها في الصين
سبوتنيك عربي
استذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خلال رده على سؤال حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلغورود، كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T11:10+0000
2024-05-20T11:10+0000
2024-05-20T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
القوات الروسية المحمولة جوا
فلاديمير بوتين
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال عما إذا كان يتم مناقشة تدابير إضافية لحماية سكان مقاطعة بيلغورود، التي تتعرض للقصف الأوكراني المستمر: "أود أيضاً أن ألفت انتباهكم إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) في الصين خلال تصريحاته للإعلام، حيث أبلغ للتو عن العملية الجارية لإنشاء منطقة عازلة من أجل تأمين مدننا وبلداتنا التي يتم قصفها حاليا".وأوضح الرئيس بوتين أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن أوكرانيا يجب أن تظل سارية المفعول، لافتًا إلى أنها تشكل القاعدة الأساسية لأي عملية تفاوض مستقبلية.وقال الرئيس بوتين ردًا على سؤال حول خطط روسيا بشأن خاركوف: "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم (للسيطرة على المقاطعة)".وأجرى بوتين زيارة دولة إلى الصين، بتاريخ 16 و17 أيار/مايو؛ وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية في الفترة الرئاسية الجديدة.محلل سياسي: إرسال "الناتو" مدربين عسكريين إلى أوكراينا يجر الغرب إلى حرب مع روسيا
https://sarabic.ae/20240520/القوات-الروسية-تحرر-بيلوغوروفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1089024246.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي, القوات الروسية المحمولة جوا, فلاديمير بوتين
روسيا, الجيش الروسي, القوات الروسية المحمولة جوا, فلاديمير بوتين
الكرملين حول المنطقة العازلة: بوتين أبلغ عنها في الصين
استذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خلال رده على سؤال حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلغورود، كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إنشاء منطقة عازلة.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال عما إذا كان يتم مناقشة تدابير إضافية لحماية سكان مقاطعة بيلغورود، التي تتعرض للقصف الأوكراني المستمر
: "أود أيضاً أن ألفت انتباهكم إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) في الصين خلال تصريحاته للإعلام، حيث أبلغ للتو عن العملية الجارية لإنشاء منطقة عازلة من أجل تأمين مدننا وبلداتنا التي يتم قصفها حاليا".
وفي وقت سابق، قال بوتين في مؤتمر صحفي في مدينة هاربين، إنه بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق السكنية في بيلغورود، اضطرت روسيا إلى إنشاء منطقة عازلة.
وأوضح الرئيس بوتين
أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن أوكرانيا يجب أن تظل سارية المفعول، لافتًا إلى أنها تشكل القاعدة الأساسية لأي عملية تفاوض مستقبلية.
وقال بوتين: "هم (الجانب الأوكراني) من صاغوا هذه الوثيقة بالأحرف الأولى، لكن الوثيقة نفسها لم يتم التوقيع عليها. كما تعلمون، هناك قضايا تتعلق بضمان أمن أوكرانيا. لقد تم صياغتها بطريقة تفرض علينا أن نفكر فيها، ولكن بشكل عام هذا (اتفاقيات إسطنبول) هو الأساس".
وقال الرئيس بوتين ردًا على سؤال حول خطط روسيا بشأن خاركوف: "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم
(للسيطرة على المقاطعة)".
وأجرى بوتين زيارة دولة إلى الصين، بتاريخ 16 و17 أيار/مايو؛ وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية في الفترة الرئاسية الجديدة.