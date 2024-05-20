الكرملين حول المنطقة العازلة: بوتين أبلغ عنها في الصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس الذي يهدد بالاستقالة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:28 GMT
26 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240520/الكرملين-حول-المنطقة-العازلة-بوتين-أبلغ-عنها-في-الصين--1089024757.html
الكرملين حول المنطقة العازلة: بوتين أبلغ عنها في الصين
الكرملين حول المنطقة العازلة: بوتين أبلغ عنها في الصين
سبوتنيك عربي
استذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خلال رده على سؤال حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلغورود، كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T11:10+0000
2024-05-20T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
القوات الروسية المحمولة جوا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/11/1088928863_0:129:2946:1786_1920x0_80_0_0_25c056c9f097c4028edeb94ac8e34d44.jpg
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال عما إذا كان يتم مناقشة تدابير إضافية لحماية سكان مقاطعة بيلغورود، التي تتعرض للقصف الأوكراني المستمر: "أود أيضاً أن ألفت انتباهكم إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) في الصين خلال تصريحاته للإعلام، حيث أبلغ للتو عن العملية الجارية لإنشاء منطقة عازلة من أجل تأمين مدننا وبلداتنا التي يتم قصفها حاليا".وأوضح الرئيس بوتين أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن أوكرانيا يجب أن تظل سارية المفعول، لافتًا إلى أنها تشكل القاعدة الأساسية لأي عملية تفاوض مستقبلية.وقال الرئيس بوتين ردًا على سؤال حول خطط روسيا بشأن خاركوف: "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم (للسيطرة على المقاطعة)".وأجرى بوتين زيارة دولة إلى الصين، بتاريخ 16 و17 أيار/مايو؛ وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية في الفترة الرئاسية الجديدة.محلل سياسي: إرسال "الناتو" مدربين عسكريين إلى أوكراينا يجر الغرب إلى حرب مع روسيا
https://sarabic.ae/20240520/القوات-الروسية-تحرر-بيلوغوروفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1089024246.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/11/1088928863_197:0:2750:1915_1920x0_80_0_0_2e45cb5161a1120b932d7462ba927cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الجيش الروسي, القوات الروسية المحمولة جوا, فلاديمير بوتين
روسيا, الجيش الروسي, القوات الروسية المحمولة جوا, فلاديمير بوتين

الكرملين حول المنطقة العازلة: بوتين أبلغ عنها في الصين

11:10 GMT 20.05.2024
© Sputnik . Alexander Ryumin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© Sputnik . Alexander Ryumin/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خلال رده على سؤال حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلغورود، كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إنشاء منطقة عازلة.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال عما إذا كان يتم مناقشة تدابير إضافية لحماية سكان مقاطعة بيلغورود، التي تتعرض للقصف الأوكراني المستمر: "أود أيضاً أن ألفت انتباهكم إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) في الصين خلال تصريحاته للإعلام، حيث أبلغ للتو عن العملية الجارية لإنشاء منطقة عازلة من أجل تأمين مدننا وبلداتنا التي يتم قصفها حاليا".

وفي وقت سابق، قال بوتين في مؤتمر صحفي في مدينة هاربين، إنه بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق السكنية في بيلغورود، اضطرت روسيا إلى إنشاء منطقة عازلة.

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
10:17 GMT
وأوضح الرئيس بوتين أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن أوكرانيا يجب أن تظل سارية المفعول، لافتًا إلى أنها تشكل القاعدة الأساسية لأي عملية تفاوض مستقبلية.
وقال بوتين: "هم (الجانب الأوكراني) من صاغوا هذه الوثيقة بالأحرف الأولى، لكن الوثيقة نفسها لم يتم التوقيع عليها. كما تعلمون، هناك قضايا تتعلق بضمان أمن أوكرانيا. لقد تم صياغتها بطريقة تفرض علينا أن نفكر فيها، ولكن بشكل عام هذا (اتفاقيات إسطنبول) هو الأساس".
وقال الرئيس بوتين ردًا على سؤال حول خطط روسيا بشأن خاركوف: "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم (للسيطرة على المقاطعة)".
وأجرى بوتين زيارة دولة إلى الصين، بتاريخ 16 و17 أيار/مايو؛ وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية في الفترة الرئاسية الجديدة.
محلل سياسي: إرسال "الناتو" مدربين عسكريين إلى أوكراينا يجر الغرب إلى حرب مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له12:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала