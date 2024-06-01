https://sarabic.ae/20240601/رئيس-الوزراء-المجري-أوروبا-تندفع-نحو-الحرب-كقطار-بسائق-مجنون-1089414021.html
رئيس الوزراء المجري: أوروبا تندفع نحو الحرب كقطار "بسائق مجنون"
رئيس الوزراء المجري: أوروبا تندفع نحو الحرب كقطار "بسائق مجنون"
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون"، ويجب منع ذلك. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T14:51+0000
2024-06-01T14:51+0000
2024-06-01T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف أوربان في كلمة أمام المشاركين في "مسيرة السلام": "نحن بحاجة إلى منع أوروبا من الاندفاع نحو الحرب التي تؤدي إلى تدميرها، وأوروبا الآن تستعد للحرب، وكل يوم تمر بمرحلة جديدة على الطريق إلى الجحيم".ووفقا له، قامت المجر بالفعل بمحاولة ناجحة للابتعاد عن الصراع، وبودابست تعرف كيف تفعل ذلك ولن تسمح بإرسال الشباب المجري إلى الجبهة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20240601/خبير-الغرب-في-تراجع-لأن-العالم-لم-يعد-يتحمل-غطرسته-1089408501.html
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روسيا
رئيس الوزراء المجري: أوروبا تندفع نحو الحرب كقطار "بسائق مجنون"
قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن أوروبا تندفع نحو الحرب مثل القطار "مع سائق مجنون"، ويجب منع ذلك.
وأضاف أوربان في كلمة أمام المشاركين في "مسيرة السلام": "نحن بحاجة إلى منع أوروبا من الاندفاع نحو الحرب التي تؤدي إلى تدميرها، وأوروبا الآن تستعد للحرب، وكل يوم تمر بمرحلة جديدة على الطريق إلى الجحيم".
وأشار إلى أن إرسال أموال وأسلحة جديدة إلى أوكرانيا، والحديث عن نشر أسلحة نووية في أوروبا، ومهمة الناتو في أوكرانيا، وعودة التجنيد العسكري الإلزامي، تشير إلى أن "القطار المؤيد للحرب ليس له محطة نهائية".
ووفقا له، قامت المجر بالفعل بمحاولة ناجحة للابتعاد عن الصراع، وبودابست تعرف كيف تفعل ذلك ولن تسمح بإرسال الشباب المجري إلى الجبهة.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.