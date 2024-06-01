https://sarabic.ae/20240601/خبير-الغرب-في-تراجع-لأن-العالم-لم-يعد-يتحمل-غطرسته-1089408501.html
خبير: الغرب في تراجع لأن العالم لم يعد يتحمل غطرسته
خبير: الغرب في تراجع لأن العالم لم يعد يتحمل غطرسته
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة غربية عن المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود، أن فشل الغرب يمكن أن يؤدي إلى انهيار القوات المسلحة الأوكرانية. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T11:56+0000
2024-06-01T11:56+0000
2024-06-01T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة "موندو" نقلا عن المؤرخ الفرنسي، أنه "عندما بدأ الهجوم المضاد الأوكراني، توقع الجميع هزيمة الروس. الآن أصبح انهيار الجيش الأوكراني متوقعا، فهو يفتقر إلى الأفراد والمعدات. وأوكرانيا لا تقاوم إلا بفضل مساعدة الغرب. مفاجأة هذه الحرب كان العجز الصناعي والمادي والاقتصادي للغرب والولايات المتحدة".وأضاف تود، أن "الاستنتاج الرئيسي من الصراع الأوكراني هو أن الغرب لديه مشاكل في إدراك الواقع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240601/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-1845-عسكريا-في-نطاق-العملية-العسكرية-الخاصة--1089407077.html
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روسيا
خبير: الغرب في تراجع لأن العالم لم يعد يتحمل غطرسته
نقلت صحيفة غربية عن المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود، أن فشل الغرب يمكن أن يؤدي إلى انهيار القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت صحيفة "موندو" نقلا عن المؤرخ الفرنسي، أنه "عندما بدأ الهجوم المضاد الأوكراني، توقع الجميع هزيمة الروس. الآن أصبح انهيار الجيش الأوكراني متوقعا، فهو يفتقر إلى الأفراد والمعدات. وأوكرانيا لا تقاوم إلا بفضل مساعدة الغرب. مفاجأة هذه الحرب كان العجز الصناعي والمادي والاقتصادي للغرب والولايات المتحدة".
وأضاف تود، أن "الاستنتاج الرئيسي من الصراع الأوكراني هو أن الغرب لديه مشاكل في إدراك الواقع".
ووفقا للمؤرخ، فإن السؤال بالنسبة للغرب ليس ما إذا كانت روسيا ستنتصر أم ستخسر، بل كيف سيتعامل مع هزيمتها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تود إلى أن الغرب في تراجع لأن العالم لم يعد يتحمل غطرسته.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.