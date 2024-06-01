https://sarabic.ae/20240601/خبير-الغرب-في-تراجع-لأن-العالم-لم-يعد-يتحمل-غطرسته-1089408501.html

خبير: الغرب في تراجع لأن العالم لم يعد يتحمل غطرسته

خبير: الغرب في تراجع لأن العالم لم يعد يتحمل غطرسته

سبوتنيك عربي

نقلت صحيفة غربية عن المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود، أن فشل الغرب يمكن أن يؤدي إلى انهيار القوات المسلحة الأوكرانية. 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T11:56+0000

2024-06-01T11:56+0000

2024-06-01T11:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت صحيفة "موندو" نقلا عن المؤرخ الفرنسي، أنه "عندما بدأ الهجوم المضاد الأوكراني، توقع الجميع هزيمة الروس. الآن أصبح انهيار الجيش الأوكراني متوقعا، فهو يفتقر إلى الأفراد والمعدات. وأوكرانيا لا تقاوم إلا بفضل مساعدة الغرب. مفاجأة هذه الحرب كان العجز الصناعي والمادي والاقتصادي للغرب والولايات المتحدة".وأضاف تود، أن "الاستنتاج الرئيسي من الصراع الأوكراني هو أن الغرب لديه مشاكل في إدراك الواقع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240601/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-1845-عسكريا-في-نطاق-العملية-العسكرية-الخاصة--1089407077.html

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