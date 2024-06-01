https://sarabic.ae/20240601/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-1845-عسكريا-في-نطاق-العملية-العسكرية-الخاصة--1089407077.html

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 1845 عسكريا في نطاق العملية العسكرية الخاصة

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 1845 عسكريا في نطاق العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على أكثر من 1845 عسكريا أوكرانيا بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية. 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T11:18+0000

2024-06-01T11:18+0000

2024-06-01T11:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_8aa0e05234991c0cbac630742aaff34e.jpg

وقالت وزارة الدفاع في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية إن "وحدات من تجمع قوات سيفير (الشمال) تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وتم صد خمس هجمات في بلدتي ستاريتسا وفولشانسك بمقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية 240 عسكريا".وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة قوات زاباد (الغرب) احتلت مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 450 عسكريا"، منوهة إلى أن "وحدات مجموعة قوات يوغ (الجنوب) حسنت الوضع على طول خط المواجهة، وخسر العدو أكثر من 660 جنديا".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "مجموعة قوات تسنتر (المركز) صدت 6 هجمات أوكرانية مضادة وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 330 عسكريا". وأكدت على أن "وحدات مجموعة قوات فوستوك (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، كما هزمت فرق من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات أوكرانية وفقد العدو ما يصل إلى 45 عسكريا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240601/إعلام-أوكرانيا-تواجه-مشكلة-حرجة-وخطيرة-قد-تؤثر-على-مصيرها-1089404461.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا