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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240601/إعلام-أوكرانيا-تواجه-مشكلة-حرجة-وخطيرة-قد-تؤثر-على-مصيرها-1089404461.html
إعلام: أوكرانيا تواجه مشكلة حرجة وخطيرة قد تؤثر على مصيرها
إعلام: أوكرانيا تواجه مشكلة حرجة وخطيرة قد تؤثر على مصيرها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في اليد العاملة والأشخاص القادرين على العمل في المؤسسات والشركات والمصانع الإنتاجية، وهو... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T08:22+0000
2024-06-01T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" في تقريرها أن المشكلة في أوكرانيا ستزداد سوءًا مع دخول الصراع عامه الثالث، وسيتعين على كييف سد الفجوة التي خلفها ملايين الأشخاص الذين فروا من البلاد، أو انضموا إلى الجيش، أو ماتوا في المعركة". وفي هذا الصدد، اشتكت مديرة التنمية المستدامة في شركة Metinvest الأوكرانية، تاتيانا بيتروك، من أن المفوضين العسكريين يلقون القبض على المجندين على عتبة المؤسسة.وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية أن فشل كييف في جمع المزيد من العسكريين يمكن أن يقرر مصير الصراع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. الصين تؤكد رفضها المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانياودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240530/إعلام-بايدن-منح-أوكرانيا-الإذن-سرا-بضرب-روسيا-بالأسلحة-الأمريكية-1089369561.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: أوكرانيا تواجه مشكلة حرجة وخطيرة قد تؤثر على مصيرها

08:22 GMT 01.06.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورلوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022
لوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© Sputnik . Stringer
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في اليد العاملة والأشخاص القادرين على العمل في المؤسسات والشركات والمصانع الإنتاجية، وهو ما ينعكس على الحالة الاقتصادية للبلاد.
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" في تقريرها أن المشكلة في أوكرانيا ستزداد سوءًا مع دخول الصراع عامه الثالث، وسيتعين على كييف سد الفجوة التي خلفها ملايين الأشخاص الذين فروا من البلاد، أو انضموا إلى الجيش، أو ماتوا في المعركة".

وأشارت الصحيفة إلى أن نقص الموظفين يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمل في المصانع ومواقع البناء والمناجم في البلاد. علاوة على ذلك، لا يرغب الرجال في العمل في الشركات التي تستهدفها القوات المسلحة الروسية.

وفي هذا الصدد، اشتكت مديرة التنمية المستدامة في شركة Metinvest الأوكرانية، تاتيانا بيتروك، من أن المفوضين العسكريين يلقون القبض على المجندين على عتبة المؤسسة.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية أن فشل كييف في جمع المزيد من العسكريين يمكن أن يقرر مصير الصراع.
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30 مايو, 20:03 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
الصين تؤكد رفضها المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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