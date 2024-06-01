https://sarabic.ae/20240601/إعلام-أوكرانيا-تواجه-مشكلة-حرجة-وخطيرة-قد-تؤثر-على-مصيرها-1089404461.html

إعلام: أوكرانيا تواجه مشكلة حرجة وخطيرة قد تؤثر على مصيرها

إعلام: أوكرانيا تواجه مشكلة حرجة وخطيرة قد تؤثر على مصيرها

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في اليد العاملة والأشخاص القادرين على العمل في المؤسسات والشركات والمصانع الإنتاجية، وهو... 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T08:22+0000

2024-06-01T08:22+0000

2024-06-01T08:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" في تقريرها أن المشكلة في أوكرانيا ستزداد سوءًا مع دخول الصراع عامه الثالث، وسيتعين على كييف سد الفجوة التي خلفها ملايين الأشخاص الذين فروا من البلاد، أو انضموا إلى الجيش، أو ماتوا في المعركة". وفي هذا الصدد، اشتكت مديرة التنمية المستدامة في شركة Metinvest الأوكرانية، تاتيانا بيتروك، من أن المفوضين العسكريين يلقون القبض على المجندين على عتبة المؤسسة.وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية أن فشل كييف في جمع المزيد من العسكريين يمكن أن يقرر مصير الصراع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. الصين تؤكد رفضها المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانياودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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