https://sarabic.ae/20240602/خبير-بريطاني-يكشف-عن-هستيريا-حصلت-بين-زيلينسكي-ودائرته-بعد-تحرير-أفدييفكا--1089430224.html

خبير بريطاني يكشف عن "هستيريا" حصلت بين زيلينسكي ودائرته بعد تحرير أفدييفكا

خبير بريطاني يكشف عن "هستيريا" حصلت بين زيلينسكي ودائرته بعد تحرير أفدييفكا

سبوتنيك عربي

صرح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إنه بعد تحرير أفدييفكا على يد القوات الروسية، بدأ الذعر يتزايد في كييف والدول الأوروبية بشأن قدرات روسيا. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T12:03+0000

2024-06-02T12:03+0000

2024-06-02T12:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg

وأضاف في مدونته على موقع يوتيوب، أنه "بعد تحرير أفدييفكا، كان هناك ذعر متزايد في كييف والعواصم الغربية، على وجه الخصوص، بين زيلينسكي ودائرته، وقد وصل هذا الذعر الآن إلى مستوى الهستيريا". وتابع ميركوريس: "لقد اعتقدوا أن روسيا سوف تضعف وربما حتى تتفكك، أو أنه سيكون هناك تغيير في النظام، وأن مشكلة روسيا، التي كانوا يحاولون حلها لمدة 300 أو 400 عام، سوف تختفي أخيرا، والآن يشعرون بالرعب من ذلك".ويرى المحلل احتمال أن ينتهي كل شيء بانتصار روسيا غير المشروط وعودتها إلى حدود أوروبا نفسها كقوة عظمى.وأضاف ميركوريس أن هستيريا زيلينسكي بسبب فشل القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة تمتد أيضا إلى الدول الغربية، مما يزرع الخوف لدى البعض ويجعل البعض الآخر أكثر عدوانية، على سبيل المثال، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240602/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-نحو-1500-عسكري-أوكراني-بعمليات-مختلفة-وتحرير-بلدة-جديدة-في-دونيتسك-1089428649.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا