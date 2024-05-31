https://sarabic.ae/20240531/خبير-أمريكي-بوتين-ليس-قلقا-بشأن-قمة-السلام-في-سويسرا-كما-يزعم-زيلينسكي-1089395791.html
خبير أمريكي: بوتين ليس قلقا بشأن "قمة السلام" في سويسرا كما يزعم زيلينسكي
خبير أمريكي: بوتين ليس قلقا بشأن "قمة السلام" في سويسرا كما يزعم زيلينسكي
سبوتنيك عربي
قال البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس قلقا بشأن قمة السلام في سويسرا، كما يزعم فلاديمير زيلينسكي. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T17:16+0000
2024-05-31T17:16+0000
2024-05-31T17:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0d/1086925328_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_c2a191202ecb44daf6583a6e4c7e420c.jpg
وأضاف في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس" على "يوتيوب"، أن "بوتين لديه معدل ذكاء مكون من ثلاثة أرقام، وأي شخص لديه معدل ذكاء مكون من ثلاثة أرقام يمكن أن يدرك بسرعة كبيرة أن كل هذا ("قمة السلام") لا معنى له "، مشيرا بذلك إلى تصريحات زيلينسكي التي زعم فيها بأن الرئيس الروسي "قلق".وخلص ميرشايمر إلى القول: "هذا نوع الهراء الذي يفعله الغرب من وقت لآخر لأنهم يائسون للغاية من إيجاد طريقة ما لتحقيق النصر".وكان السفير الروسي في برن، سيرغي جارمونين، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، الذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-بيريستوفوي-وإيفانوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-خلال-أسبوع-1089388335.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0d/1086925328_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_bb70f81ab6cc3acd638ff605af63f40a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير أمريكي: بوتين ليس قلقا بشأن "قمة السلام" في سويسرا كما يزعم زيلينسكي
قال البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس قلقا بشأن قمة السلام في سويسرا، كما يزعم فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس" على "يوتيوب"، أن "بوتين لديه معدل ذكاء مكون من ثلاثة أرقام، وأي شخص لديه معدل ذكاء مكون من ثلاثة أرقام يمكن أن يدرك بسرعة كبيرة أن كل هذا ("قمة السلام") لا معنى له "، مشيرا بذلك إلى تصريحات زيلينسكي التي زعم فيها بأن الرئيس الروسي "قلق".
ووفقا للخبير، فإن فكرة أن "مؤتمر السلام" في سويسرا سيؤثر على مسار الصراع بين أوكرانيا وروسيا تُعتبر "فكرة "تافهة".
وخلص ميرشايمر إلى القول: "هذا نوع الهراء الذي يفعله الغرب من وقت لآخر لأنهم يائسون للغاية من إيجاد طريقة ما لتحقيق النصر".
ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرنـ ولن تحضره روسيا، ودُعيت نحو 160 دولة لحضور الاجتماع.
وكان السفير الروسي في برن، سيرغي جارمونين، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، الذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.