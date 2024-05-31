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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/خبير-أمريكي-بوتين-ليس-قلقا-بشأن-قمة-السلام-في-سويسرا-كما-يزعم-زيلينسكي-1089395791.html
خبير أمريكي: بوتين ليس قلقا بشأن "قمة السلام" في سويسرا كما يزعم زيلينسكي
خبير أمريكي: بوتين ليس قلقا بشأن "قمة السلام" في سويسرا كما يزعم زيلينسكي
سبوتنيك عربي
قال البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس قلقا بشأن قمة السلام في سويسرا، كما يزعم فلاديمير زيلينسكي. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T17:16+0000
2024-05-31T17:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس" على "يوتيوب"، أن "بوتين لديه معدل ذكاء مكون من ثلاثة أرقام، وأي شخص لديه معدل ذكاء مكون من ثلاثة أرقام يمكن أن يدرك بسرعة كبيرة أن كل هذا ("قمة السلام") لا معنى له "، مشيرا بذلك إلى تصريحات زيلينسكي التي زعم فيها بأن الرئيس الروسي "قلق".وخلص ميرشايمر إلى القول: "هذا نوع الهراء الذي يفعله الغرب من وقت لآخر لأنهم يائسون للغاية من إيجاد طريقة ما لتحقيق النصر".وكان السفير الروسي في برن، سيرغي جارمونين، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، الذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-بيريستوفوي-وإيفانوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-خلال-أسبوع-1089388335.html
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روسيا

خبير أمريكي: بوتين ليس قلقا بشأن "قمة السلام" في سويسرا كما يزعم زيلينسكي

17:16 GMT 31.05.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع المدير العام لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، التي تضم وكالة الأنباء الدولية "سبوتنيك"، دميتري كيسيلوف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع المدير العام لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov
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قال البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس قلقا بشأن قمة السلام في سويسرا، كما يزعم فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس" على "يوتيوب"، أن "بوتين لديه معدل ذكاء مكون من ثلاثة أرقام، وأي شخص لديه معدل ذكاء مكون من ثلاثة أرقام يمكن أن يدرك بسرعة كبيرة أن كل هذا ("قمة السلام") لا معنى له "، مشيرا بذلك إلى تصريحات زيلينسكي التي زعم فيها بأن الرئيس الروسي "قلق".

ووفقا للخبير، فإن فكرة أن "مؤتمر السلام" في سويسرا سيؤثر على مسار الصراع بين أوكرانيا وروسيا تُعتبر "فكرة "تافهة".

وخلص ميرشايمر إلى القول: "هذا نوع الهراء الذي يفعله الغرب من وقت لآخر لأنهم يائسون للغاية من إيجاد طريقة ما لتحقيق النصر".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدات بيريستوفوي وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف خلال أسبوع
13:28 GMT

ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرنـ ولن تحضره روسيا، ودُعيت نحو 160 دولة لحضور الاجتماع.

وكان السفير الروسي في برن، سيرغي جارمونين، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، الذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
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