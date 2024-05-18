https://sarabic.ae/20240518/إعلام-رفض-دول-بريكس-المشاركة-في-مؤتمر-سويسرا-بشأن-أوكرانيا-يجرده-من-معناه-1088955337.html

إعلام: رفض دول "بريكس" المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا يجرده من معناه

إعلام: رفض دول "بريكس" المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا يجرده من معناه

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أوكرانية، أن "رفض البرازيل وجنوب أفريقيا، المشاركة في مؤتمر السلام حول أوكرانيا في سويسرا، يوجه ضربة قوية لاستراتيجية كييف بأكملها". 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T08:00+0000

2024-05-18T08:00+0000

2024-05-18T08:00+0000

روسيا

العالم

مجموعة بريكس

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وقالت الصحيفة: "دولتان رئيسيتان من دول "الجنوب العالمي" لن ترسلا قادتهما إلى الاجتماع - البرازيل وجنوب أفريقيا... وجاء الرفض الفعلي من الصين... أي أن شركاء روسيا الثلاثة الرئيسيين في مجموعة "بريكس" رفضوا إرسال قادتهم إلى القمة".وتابعت صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "هذا (رفض أكبر دول الجنوب العالمي المشاركة في المؤتمر) سيعني انهيار الاستراتيجية الرئيسية للسلطات الأوكرانية لتعزيز "صيغة السلام"، وسيطرح السؤال حول تغيير هذه الاستراتيجية".وبدوره، برر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، رفضه بانشغاله الكبير بالأحداث التي أعقبت الانتخابات في بلاده.ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، وروسيا لن تحضره.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي "صيغة السلام"، التي ستتم مناقشتها في القمة في سويسرا.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بعض الدول التي تخطط للمشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في سويسرا، تنوي القيام بذلك فقط لتوضيح عدم جدوى عقد مثل هذا الحدث دون مشاركة روسيا.

https://sarabic.ae/20240321/رئيس-جنوب-إفريقيا-يهنئ-بوتين-بالفوز-في-انتخابات-الرئاسة-1087216822.html

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