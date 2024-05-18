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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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https://sarabic.ae/20240518/إعلام-رفض-دول-بريكس-المشاركة-في-مؤتمر-سويسرا-بشأن-أوكرانيا-يجرده-من-معناه-1088955337.html
إعلام: رفض دول "بريكس" المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا يجرده من معناه
إعلام: رفض دول "بريكس" المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا يجرده من معناه
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أوكرانية، أن "رفض البرازيل وجنوب أفريقيا، المشاركة في مؤتمر السلام حول أوكرانيا في سويسرا، يوجه ضربة قوية لاستراتيجية كييف بأكملها". 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T08:00+0000
2024-05-18T08:00+0000
روسيا
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وقالت الصحيفة: "دولتان رئيسيتان من دول "الجنوب العالمي" لن ترسلا قادتهما إلى الاجتماع - البرازيل وجنوب أفريقيا... وجاء الرفض الفعلي من الصين... أي أن شركاء روسيا الثلاثة الرئيسيين في مجموعة "بريكس" رفضوا إرسال قادتهم إلى القمة".وتابعت صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "هذا (رفض أكبر دول الجنوب العالمي المشاركة في المؤتمر) سيعني انهيار الاستراتيجية الرئيسية للسلطات الأوكرانية لتعزيز "صيغة السلام"، وسيطرح السؤال حول تغيير هذه الاستراتيجية".وبدوره، برر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، رفضه بانشغاله الكبير بالأحداث التي أعقبت الانتخابات في بلاده.ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، وروسيا لن تحضره.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي "صيغة السلام"، التي ستتم مناقشتها في القمة في سويسرا.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بعض الدول التي تخطط للمشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في سويسرا، تنوي القيام بذلك فقط لتوضيح عدم جدوى عقد مثل هذا الحدث دون مشاركة روسيا.
https://sarabic.ae/20240321/رئيس-جنوب-إفريقيا-يهنئ-بوتين-بالفوز-في-انتخابات-الرئاسة-1087216822.html
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روسيا, العالم, مجموعة بريكس
روسيا, العالم, مجموعة بريكس

إعلام: رفض دول "بريكس" المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا يجرده من معناه

08:00 GMT 18.05.2024
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik
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ذكرت صحيفة أوكرانية، أن "رفض البرازيل وجنوب أفريقيا، المشاركة في مؤتمر السلام حول أوكرانيا في سويسرا، يوجه ضربة قوية لاستراتيجية كييف بأكملها".
وقالت الصحيفة: "دولتان رئيسيتان من دول "الجنوب العالمي" لن ترسلا قادتهما إلى الاجتماع - البرازيل وجنوب أفريقيا... وجاء الرفض الفعلي من الصين... أي أن شركاء روسيا الثلاثة الرئيسيين في مجموعة "بريكس" رفضوا إرسال قادتهم إلى القمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الهند لم تؤكد بعد مشاركتها في القمة السويسرية، وبالتالي، فمن المرجح أن ترفض الدول الرئيسية في الجنوب العالمي دعم المؤتمر الذي بادرت إليه كييف".

وتابعت صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "هذا (رفض أكبر دول الجنوب العالمي المشاركة في المؤتمر) سيعني انهيار الاستراتيجية الرئيسية للسلطات الأوكرانية لتعزيز "صيغة السلام"، وسيطرح السؤال حول تغيير هذه الاستراتيجية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إنه لا يرى أي جدوى من المشاركة في قمة لن تكون روسيا ممثلة فيها.

وبدوره، برر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، رفضه بانشغاله الكبير بالأحداث التي أعقبت الانتخابات في بلاده.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 18 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
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21 مارس, 00:17 GMT
ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، وروسيا لن تحضره.

وقد تمت دعوة نحو 160 دولة لحضور الاجتماع، وكان السفير الروسي لدى برن، سيرغي جارمونين، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، والذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي "صيغة السلام"، التي ستتم مناقشتها في القمة في سويسرا.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بعض الدول التي تخطط للمشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في سويسرا، تنوي القيام بذلك فقط لتوضيح عدم جدوى عقد مثل هذا الحدث دون مشاركة روسيا.
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