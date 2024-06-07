https://sarabic.ae/20240607/بوتين-دول-بريكس-تعمل-على-تشكيل-نظام-دفع-مستقل-1089612728.html
بوتين: دول "بريكس" تعمل على تشكيل نظام دفع مستقل
بوتين: دول "بريكس" تعمل على تشكيل نظام دفع مستقل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن دول "بريكس" تعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بها، بشكل مستقل عن البنية الغربية. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T13:11+0000
2024-06-07T13:11+0000
2024-06-07T13:11+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102598/22/1025982209_0:142:3133:1904_1920x0_80_0_0_c08bb0056e0a5901dde91e9acc875470.jpg
وأضاف بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ: "إن دول بريكس تعمل على تشكيل نظام دفع مستقل لا يخضع للضغوط السياسية والتدخلات والانتهاكات الخارجية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تضمن توازن المصالح لجميع المشاركين في التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240607/بث-مباشر-لكلمة-بوتين-خلال-الجلسة-العامة-لمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2024-فيديو-1089607479.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا, فلاديمير بوتين, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
بوتين: دول "بريكس" تعمل على تشكيل نظام دفع مستقل
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن دول "بريكس" تعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بها، بشكل مستقل عن البنية الغربية.
وأضاف بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ: "إن دول بريكس تعمل على تشكيل نظام دفع مستقل لا يخضع للضغوط السياسية والتدخلات والانتهاكات الخارجية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تضمن توازن المصالح لجميع المشاركين في التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن نواصل العمل بفعالية مع الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما يضمن التوازن لجميع المشاركين".
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.