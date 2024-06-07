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بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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https://sarabic.ae/20240607/بث-مباشر-لكلمة-بوتين-خلال-الجلسة-العامة-لمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2024-فيديو-1089607479.html
بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
سبوتنيك عربي
يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة في اليوم الثالث من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2024، يتحدث فيها، عنه أهم المشتجدات... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T11:50+0000
2024-06-07T12:15+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن العالم يشهد الآن نموا تكنولوجيا هائلا يغير جميع مجالات الحياة، لافتا إلى أن روسيا أثبتت مستوى عال من الاستعداد للتحولات التكنولوجية والقطاع المالي وقطاع خدمات النقل يتغيران باستمرار.أعلن الكرملين أن الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة بوتين، سيديرها سيرغي كاراغانوف، الرئيس الفخري لهيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية. انطلقت فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ومشاركة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية بهدف تغطية الحدث.وتشهد قاعات المنتدى أنشطة كبيرة وفعاليات متنوعة ولقاءات بين مسؤولين ودبلوماسيين واقتصاديين وخبراء في مختلف المجالات.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 سيركز بشكل أساسي على الاقتصاد الروسي.وقال بيسكوف في تعليق للصحفي بافيل زاروبين: "من المعتاد أن الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) يركز على الاقتصاد، لذلك أنا مقتنع بأن خطابه سيخصص بشكل أساسي لاقتصاد بلادنا".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240607/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثالث-من-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2024-صور-وفيديو--1089600335.html
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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, فلاديمير بوتين
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, فلاديمير بوتين

بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو

11:50 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 12:15 GMT 07.06.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024
المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . POOL
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يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة في اليوم الثالث من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2024، يتحدث فيها، عنه أهم المشتجدات المرتبطة بالواقع الاقتصادي العالمي والتوجه نحو عالم متعدد الأقطاب.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن العالم يشهد الآن نموا تكنولوجيا هائلا يغير جميع مجالات الحياة، لافتا إلى أن روسيا أثبتت مستوى عال من الاستعداد للتحولات التكنولوجية والقطاع المالي وقطاع خدمات النقل يتغيران باستمرار.
أعلن الكرملين أن الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة بوتين، سيديرها سيرغي كاراغانوف، الرئيس الفخري لهيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية.

وأضاف الكرملين بأن بوتين سيقيّم خلال الجلسة حالة الاقتصاد الروسي والتوجهات المستقبلية

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ومشاركة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية بهدف تغطية الحدث.
وتشهد قاعات المنتدى أنشطة كبيرة وفعاليات متنوعة ولقاءات بين مسؤولين ودبلوماسيين واقتصاديين وخبراء في مختلف المجالات.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 سيركز بشكل أساسي على الاقتصاد الروسي.
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... صور وفيديو
09:33 GMT
وقال بيسكوف في تعليق للصحفي بافيل زاروبين: "من المعتاد أن الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) يركز على الاقتصاد، لذلك أنا مقتنع بأن خطابه سيخصص بشكل أساسي لاقتصاد بلادنا".

ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.

ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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