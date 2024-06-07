انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... صور وفيديو
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
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انطلقت فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ومشاركة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية بهدف تغطية الحدث.
وتشهد قاعات المنتدى أنشطة كبيرة وفعاليات متنوعة ولقاءات بين مسؤولين ودبلوماسيين واقتصاديين وخبراء في مختلف المجالات.
📹انطلاق اليوم الثالث من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ #SPIEF2024 pic.twitter.com/oOm2A4cLuR— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 7, 2024
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 سيركز بشكل أساسي على الاقتصاد الروسي.
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
وقال بيسكوف في تعليق للصحفي بافيل زاروبين: "من المعتاد أن الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) يركز على الاقتصاد، لذلك أنا مقتنع بأن خطابه سيخصص بشكل أساسي لاقتصاد بلادنا".
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
© Sputnik . Nagham Kabbasمنصة وكالة سبوتنيك في فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منصة وكالة سبوتنيك في فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
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© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
3/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
4/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
5/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
6/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
7/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
8/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
9/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
1/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
2/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
3/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
4/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
5/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
6/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
7/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
8/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
9/12
© Sputnik . Nagham Kabbas
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.